100 Jahre Nationalhymne – Rundgang durch Wolfsburger Ausstellung

Fallersleben. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung im Schloss Fallersleben steht die deutsche Geschichte in Karikaturen der Weimarer Republik.

Der Reichsbäcker, Karikatur in der Sonderausstellung „Darüber lacht die Republik".

Anlässlich des 100. Jubiläums der Nationalhymne lädt das Hoffmann-Museum an diesem Sonntag, 14. August, um 15 Uhr zu einem Themenrundgang mit Museumsmitarbeiter Tom Hartmann durch die Sonderausstellung „Darüber lacht die Republik. Friedrich Ebert und ,seine‘ Reichskanzler in der Karikatur“ ein. Der Eintritt ins Hoffmann-von-Fallersleben-Museum und die Teilnahme am Rundgang sind frei, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt.

Die Zeichnungen waren ein gesellschaftlicher Spiegel

In Karikaturen der damaligen Zeit bildeten Friedrich Ebert und die während seiner Präsidentschaft regierenden Kanzler sowie das demokratische System allgemein ein vielfach dargestelltes Motiv. Die Zeichnungen waren ein gesellschaftlicher Spiegel: einerseits kritisch-humorvoll und andererseits bissig-verleumderisch. Das werde deutlich in der Sonderausstellung im Schloss Fallersleben.

Die von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte gestaltete Wanderausstellung zeigt eine Auswahl an Karikaturen. Die Darstellungen spiegeln das politische Tagesgeschehen zwischen 1918 und 1933 wider. Sie ließen sich zumeist intuitiv verstehen, so die Stadt. Manche wirkten noch heute erstaunlich aktuell. Fantasievolle Installationen ergänzten die Bildexponate.

Über die Nationalhymne

Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, proklamierte am 11. August 1922, dem dritten Verfassungstag der ersten deutschen Demokratie, das „Lied der Deutschen“ zur Nationalhymne.

Hoffmann von Fallersleben verfasste es bereits am 26. August 1841 und beschrieb darin seinen Traum von einem einigen und freiheitlichen deutschen Rechtsstaat.

Der SPD-Politiker Ebert wollte mit dieser Hymne die zwischen Monarchisten und Republikanern tief gespaltene Gesellschaft der Weimarer Republik symbolisch einen. Er selbst verstand sich als Präsident aller Deutschen und stand zugleich im Fokus der Kritik der Gegner der Weimarer Republik.

