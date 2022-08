Wasserpark Hehlingen feiert seinen 10. Geburtstag

Ein Grund zum Feiern: Am Mittwoch, 24. August, feiert der Wasserpark Hehlingen sein 10-jähriges Bestehen und lädt zum Mitfeiern ein. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm für die großen und vor allem für die kleinen Gäste, wie es in der Mitteilung der Stadt Wolfsburg heißt.

Piraten, Zauberer und Musik sowie Schätze sollen für Spannung und Unterhaltung sorgen. „Piraten und Wasserpark gehören übrigens seit der Eröffnung am 24. August 2012 fest zusammen und stehen für unzählige Wasserschlachten und Abenteuer zwischen Palmen, Sand und Holzschiff“, so die Stadt. Sofern es die Temperaturen zulassen, würden sich die Veranstalter ganz besonders über entsprechend gekleidete kleine und große Piratinnen und Piraten freuen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

OB Weilmann lobt das Engagement in Hehlingen

„Die Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Wasserparks Hehlingen gilt nicht nur dem Wasserpark selbst, sondern insbesondere den vielen Engagierten, die mit ihrer Initiative und ihrem Einsatz diesen besonderen Wasserspielplatz erst ermöglicht haben“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der Eröffnung des Wasserparks war im Frühjahr 2009 die Schließung des alten Freibades am gleichen Standort vorausgegangen. Das alte Bad war stark sanierungsbedürftig und konnte nicht weiterbetrieben werden. Die Hehlinger Bürgerschaft gründete daraufhin eine Initiative zum Erhalt des Freibades. Eine Arbeitsgruppe aus Bürgern, Politik und Bäderverwaltung entwickelte das Konzept für eine Wasserspiellandschaft, die als sozialer Treffpunkt dienen und ein Angebot zur Freizeitgestaltung insbesondere für Familien sein sollte.

Pächter Enzo Natale ist seit 2013 mit an Bord

Nach drei Jahren Bauzeit mit Kosten in Höhe von rund 600.000 Euro wurde der Wasserpark mit Kneippbecken, Barfußpfad, Fitnessgeräten und Strandatmosphäre im Jahr 2012 in Betrieb genommen und erfreue sich seither bei seinen Gästen großer Beliebtheit.

Fast von Anfang an dabei ist Pächter Enzo Natale. Er ist seit 2013 mit an Bord und versorgt die Gäste mit Speisen und Getränken. Am Jubiläumstag will er vor Ort frische Pizza backen. Der Eintritt für das Piratenfest beträgt 2,10 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de