Verlosung: Standplätze für City-Flohmarkt in Wolfsburg

Wolfsburg. Gefeilscht wird am 4. September in der City von Wolfsburg. So kommen Interessierte an Standplätze. Das gilt es zu beachten.

Der City-Flohmarkt in Wolfsburg findet am 4. September statt.

Am Sonntag, 4. September, findet nach langer pandemiebedingter Pause wieder einer der nach Angaben des Veranstalters größten und ältesten Flohmärkte in Norddeutschland statt. Dann darf in der Wolfsburger Fußgängerzone im Bereich zwischen der Sparkasse und dem Kunstmuseum wieder nach Herzenslust getrödelt und gefeilscht werden. Für den seit mehr als 50 Jahren zur Institution gewordenen City-Flohmarkt in der Innenstadt geht jetzt der Vorverkauf in die heiße Phase, teilt die veranstaltende Agentur Move mit.

Veranstalter: „Jetzt nach der Urlaubszeit zieht der Vorverkauf noch einmal deutlich an“

Bereits seit Anfang Juli können sich Aussteller ihre Wunschplätze bei der Konzertkasse unserer Zeitung sichern – persönlich in den Filialen in Wolfsburg, Braunschweig, Goslar, Gifhorn, Salzgitter, Wolfenbüttel oder bequem online von zu Hause aus unter www.konzertkasse.de. Interessenten können sich anhand des vorbereiteten Standplanes ihre Wunschplätze aussuchen. Wie in den vergangenen Jahren sind auch wieder einige wenige Autostandplätze zu haben.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Jetzt nach der Urlaubszeit zieht der Vorverkauf noch einmal deutlich an“, sagt Andrea Neumann von der Agentur Move aus Wolfsburg. Neumann weist gleichzeitig darauf hin, dass es Standplätze auch noch am Sonntagmorgen direkt am Veranstaltungstag geben wird, allerdings werde es dann nicht die Möglichkeit geben, sich den Wunschplatz auszusuchen. „Flohmärkte sind in“, sagt Neumann, „warum etwas wegwerfen, mit dem man Geld verdienen kann? Spaß macht es obendrein.“ Weitere Informationen rund um den City-Flohmarkt erhalten Interessenten auch unter der Telefonnummer (05361) 22729 oder im Internet auf www.move-messen.de.

Gewinnspiel unserer Zeitung

Unsere Zeitung verlost vier Standplätze für den City-Flohmarkt unter unseren Leserinnen und

Lesern. Schreiben Sie uns bis Mittwoch, 24. August, 10 Uhr, eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de und nennen Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten. Die Gewinner werden benachrichtigt und dürfen sich den gewonnenen Standplatz aussuchen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de