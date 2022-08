Wolfsburg. Unsere Zeitung verlost 4x 2 Karten für Thomas Reis’ Auftritt am Freitag, 26. August. Gewinner erhalten zwei Stunden vor Showbeginn Einlass.

Thomas Reis tritt am Freitag, 26. August, ab 20 Uhr auf der Panoramabühne der Autostadt auf. Unsere Zeitung verlost 4x 2 Eintrittskarten.

Autostadt Verlosung: Tickets für Kabarett in der Wolfsburger Autostadt

Das Lachen in Zeiten von Corona hat seine eigenen Gesetze. Daher spielt Thomas Reis ab sofort ein (fast ganz) neues Programm: „Mit Abstand das Beste“, eine geladene, humoristische Riesen-Packung mit vielen aktuellen, vulnerablen und infektiösen Texten, gespickt mit komischen Klassikern seines satirischen Schaffens. Mit diesem schillernd scharfsinnigen Kabarett-Programm voll leichtfüßiger Bissigkeit schafft Reis ein ganz neues Wirus-Gefühl.

Kabarettist Thomas Reis gastiert am Freitag in der Wolfsburger Autostadt

Wir lachen uns tot, denn Lachen ist die beste Medizin. Das ist ein Dilemma. Genau wie das uns alle beherrschende Thema. Könnt ihr’s noch hören? Nein. Interessiert ihr euch für was anderes? Nein. Das ist das zweite Dilemma. Thomas Reis wird aus diesem Dilemma führen. Wie? Mit seinem Kabarett-Programm, mit dem er am Freitag, 26. August, ab 20 Uhr auf der Panoramabühne in der Wolfsburger Autostadt auftritt.



So können Sie Karten für den Auftritt gewinnen

Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können kostenlos dabei sein. Unsere Zeitung verlost 4x 2 Tickets für den Auftritt von Thomas Reis. Schreiben Sie bis Donnerstag, 25. August, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort Thomas Reis an die Adresse redaktion.wob@funkemedien.de und geben Sie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Gewinner dürfen bereits zwei Stunden vor Showbeginn in die Autostadt

Mit den Tickets ist der Eintritt in die Autostadt bereits zwei Stunden vor Showbeginn möglich. Im Themenpark erwartet die Gäste bunte Unterhaltung, zum Beispiel mit Street-Acts aus verschiedenen Genres wie Akrobaten und Musiker. Entspannung bietet der Strand auf „Cool Summer Island“. Dort stehen auch Elektroboote und Schwanen-Tretboote für eine kostenlose Fahrt im Hafenbecken bereit.

Weitere Infos zum Autostadt Sommerprogramm unter: www.autostadt.de/sommer.

