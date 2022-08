Nach Vollsperrung: B 188 in Vorsfelde wird wieder freigegeben

Wolfsburg. Schon bald sollen Baustelle und Umleitungen Geschichte sein: Die Stadt Wolfsburg plant die Wiederfreigabe der B 188 in Vorsfelde.

Auf der frisch asphaltierten B 188 in Vorsfelde bringen Arbeiter neue Markierungen auf. Nach sechs Wochen ist die Grunderneuerung fast geschafft.

Verkehr in Wolfsburg

Gute Nachrichten gibt es für alle Autofahrer, die wegen der Bauarbeiten auf der B 188 in Vorsfelde Umwege in Kauf nehmen mussten. Nach sechs Wochen Vollsperrung soll die Bundesstraße am Donnerstag, 25. August, wieder freigegeben werden.

Bei bestem Wetter läuft auf der Baustelle alles nach Plan: Nach der Asphaltierung der Bundesstraße finden auf der wichtigen Pendlerstrecke Markierungs- und Reinigungsarbeiten statt. Die Grunderneuerung des Teilstücks zwischen der Allerbrücke und der Kanalbrücke ist fast geschafft.

Wegen der in zwei Abschnitten stattfindenden Straßenarbeiten war die Verbindung zwischen beiden Teilen Vorsfeldes seit dem 14. Juli gekappt. Autofahrer und Busse kamen vom ersten Tag der Sommerferien an nicht mehr durch. Lediglich Fußgänger und Radfahrer konnten passieren.

Sechs Wochen Baustelle auf der B 188 liegen hinter den Vorsfeldern

Einige Verkehrsteilnehmer sahen allerdings nicht so recht ein, die Umleitung über die Berliner Brücke in Kauf zu nehmen. Sie ignorierten die Sackgassen-Schilder und versuchten, sich irgendwie durch den gesperrten Abschnitt zu mogeln. Ende Juli fuhr sich tatsächlich ein Auto in der Baustelle fest und musste geborgen werden.

Am Donnerstag will die Stadt Wolfsburg die B 188 wieder freigeben. Foto: Helge Landmann / regios24

Die rund 800.000 Euro teuren Straßenarbeiten waren eigentlich nicht geplant, doch ein Absacken und eine verminderte Tragfähigkeit der stark belasteten Strecke machten den Schritt nötig. Im Zuge der Grunderneuerung ließ die Stadt Wolfsburg auch eine lärmmindernde Fahrbahndecke auftragen und die Ampelanlage an der Feuerwachenkreuzung erneuern.

In den Sommerferien 2023 sollen zwei weitere Abschnitte erneuert werden

In den Sommerferien 2023 sollen erneut Straßenarbeiten auf der B 188 stattfinden. Dann will die Kommune den Straßenabschnitt zwischen der Kanalbrücke und der Neuhäuser Straße/ Ecke Kanalstraße sowie den Abschnitt zwischen der Kanalbrücke und der B 188 / Ecke Heinrich-Jasper-Straße grunderneuern.

Die Stadt Wolfsburg nutzt bewusst die Ferien für Straßen-Baustellen. In dieser Zeit rollt etwa 20 bis 30 Prozent weniger Verkehr über die Straßen. In den Werksferien sind sogar nur halb so viele Autofahrer auf den Hauptverkehrsadern unterwegs wie zu anderen Zeiten.

