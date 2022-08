Zehn neue Erzieher für die städtischen Kitas in Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg begrüßt zehn neue Erzieherinnen und Erzieher, die im Juli ihre Ausbildung bei der Stadt erfolgreich abgeschlossen haben. Das teilt die Verwaltung mit. Alle zehn seien bereits als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in den städtischen Kindertagesstätten als Quereinsteiger oder sozialpädagogische Assistenten tätig und hätten daher berufsbegleitend ihre Ausbildung absolviert.

„Mit der berufsbegleitenden Ausbildung sind wir einen neuen Weg gegangen und haben ein attraktives Angebot geschaffen, um neue Erzieher für unserer Kindertagesstätten zu gewinnen“, sagt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Die Resonanz und der erfolgreiche Abschluss zeigen, dass wir Menschen so ermutigen können, sich für diesen gesellschaftlich so wichtigen Beruf zu entscheiden oder sich im Leben noch einmal völlig neu zu orientieren.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viel Mut und Anerkennung

In der Ausbildung besuchten die neuen Erzieherinnen zwei Tage in der Woche die Schule und waren an drei Tagen in der Woche in der Kindertagesstätte eingesetzt. Aktuell beschäftige die Stadt etwa 70 Fachkräfte in Ausbildung in den Kindertagesstätten. „Im Rahmen der Ausbildung konnten die neuen Erzieherinnen bereits Verbindungen in den Kindertagesstätten aufbauen und kennen den Alltag in der Einrichtung“, sagt Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend. „Daher werden sie auch im neuen Kindergartenjahr in der Einrichtung arbeiten können, in der sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Bianka Köllner, Abteilungsleiterin der Kindertagesbetreuung im Geschäftsbereich Jugend, und Sören Henke, Fachgebietsleiter für die städtischen Kindertagesstätten, luden die zehn neuen Erzieherinnen ins Rathaus ein. „Für viele unserer neuen Erzieherinnen war es nun die zweite Ausbildung. Sich Jahre nach der ersten Ausbildung wieder auf die Schulbank zu setzen und sich der Herausforderung einer neuen Ausbildung zu stellen, erfordert viel Mut und verdient große Anerkennung“, so Köllner und Henke.

Ganz besonderer Dank gelte den engagierten Kollegen in den Kindertagesstätten, die die Ausbildung der neuen Fachkräfte durch ihren Einsatz möglich gemacht hatten, heißt es abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de