Wolfsburg schrubbt die City und wirbt fürs Ehrenamt

Die Ehrenzone ist eröffnet: Am Samstag fiel der offizielle Startschuss für die Kampagne „Ehrensache!“, mit der die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und den Kampagnenpartnern Polizei, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), Ordnungsamt und städtischem Geschäftsbereich Grün für die Themen Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt sensibilisieren möchte. Fördermittel aus dem niedersächsischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ finanzieren die Kampagne.

Der Wohlfühlfaktor soll und muss steigen

Nachdem in den vergangenen Tagen schon auffällige und augenzwinkernde Botschaften auf Bodenaufklebern, Mülleimern oder Bänken Einzug in die Porschestraße hielten, ernannte Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Wolfsburger Fußgängerzone nun zur „Ehrenzone: „Wir alle möchten, dass unsere Innenstadt ein sauberer und sicherer Ort ist, an dem man sich wohlfühlt und gerne aufhält. Die Kampagne soll verdeutlichen, dass wir alle gemeinsam dazu beitragen müssen.“ so Weilmann. Um mehr als nur ein symbolisches Zeichen zu setzen, lud die WMG die Mitglieder des Wolfsburger Stadtrats, Innenstadtakteure sowie zahlreiche weitere Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einer gemeinsamen Aktion ein, bei der die Ehrenzone gemeinsam gefegt und Müll gesammelt wurde. Besen, Müllzangen etc. hierfür stellten die Kampagnenpartner WAS und der städtische Geschäftsbereich Grün zur Verfügung.

Fußgänger können ihre Geschwindigkeit messen lassen

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer freute sich über die breite Unterstützung und rege Teilnahme an der Aktion: „Das gemeinsame tatkräftige Engagement so vieler Ehrenfrauen und -männer für unsere Innenstadt ist einwichtiges und ebenso starkes Zeichen. Herzlichen Dank an alle Akteure – und natürlich auch an unsere Kampagnenpartner, die tagtäglich einen wertvollen Job für die Aufwertung unserer Innenstadt leisten.“ Für die Bürgerinnen und Bürger gab es am Ehrentag Angebote zum Informieren und Mitmachen: An den Ständen von Polizei und Ordnungsamt unter dem Glasdach informierten Mitarbeiter über deren Tätigkeitsschwerpunkte und boten Aktionen für Groß und Klein an. Experimentierfreudige konnten bei der Polizei zum Beispiel einen Rauschparcours durchlaufen, der die Wahrnehmung nach Alkoholkonsum simuliert, sich über Fahrradschlösser, Einbrüche oder den Polizeiberuf informieren oder auf einem Polizeimotorrad machen. Auch Mitarbeitende des Ordnungsamts standen für Fragen rund um deren Aufgabenspektrum zur Verfügung. Zudem konnten sogar Fußgänger ihre Geschwindigkeit messen lassen und sich ein Knöllchen abholen – zum Ehrentag ausnahmsweise kostenfrei.

