Endspurt: Per 9-Euro-Ticket ab Wolfsburg einfach losfahren

Bald ist Schluss: Noch bis einschließlich 31. August gilt das 9-Euro-Ticket, das in Bussen, Bahnen und Zügen im Nah- und Regionalverkehr genutzt werden kann. Endspurt für spontane Trips. Wir geben Tipps und informieren, was dabei zu beachten ist.

Das Billig-Ticket für Bus und Bahn ist seit dem Start am 1. Juni auch in Wolfsburg sehr gefragt. Ob zum Pendeln, zum Verreisen oder zum spontanen Tagestrip – das Günstig-Ticket bietet viele Möglichkeiten. Wir stellen Ihnen acht ausgewählte Ausflugsziele vor, die von Wolfsburg aus in unter zwei Stunden mit dem 9-Euro-Ticket erreichbar sind:

Mit dem 9-Euro-Ticket lassen sich im Sommer von Wolfsburg aus viele Städte und Sehenswürdigkeiten erkunden. Von links: Hafen Tangermünde, Zoo Hannover, Fagus-Werk Alfeld, Kaiserpfalz Goslar, „Grüne Zitadelle“ Magdeburg, „Uenglinger Tor“ Stendal, Schloss Celle. Foto: Jürgen Runo / Kollage

1 – Hannover

Schon in unter einer Stunde ist Hannover von Wolfsburg aus mit dem Enno-Zug erreichbar. Eine schöne Sicht über die niedersächsische Landeshauptstadt haben Gäste vom neuen Rathaus samt Kuppel. Ein Besuch lohnt sich schon wegen der Auffahrt: Der Aufzug fährt nämlich in einem Bogen hoch bis zur Aussichtsplattform. Vom Rathaus lässt sich anschließend ein Abstecher zum Maschsee einlegen – bei gutem Wetter sorgt das Wasser für Abkühlung. Fast wie Versailles muten die Herrenhäuser Gärten an. Eine Straßenbahn-Haltestelle liegt direkt am Eingang der Gartenanlage. Übrigens: Auch für die Fahrt dorthin ist das 9-Euro-Ticket nutzbar. Für Familien mit Kindern ist der Erlebniszoo eine gute Anlaufstelle.

2 – Alfeld

Klare Formen, viel Glas und Stahl: Fußläufig vom Bahnhof Alfeld (Leine) gelegen befindet sich das Fagus-Werk – ein besonderes Ziel gerade für Architektur-Fans. Die Schuhleistenfabrik gilt als Meilenstein der modernen Architektur. 1911 baute der damals noch unbekannte Architekt und spätere Bauhaus-Gründer Walter Gropius die Fabrikanlage. 100 Jahre später, im Jahr 2011, wurde das Bauwerk von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt. Knapp zwei Stunden dauert die Fahrt mit dem Regionalzug ab Wolfsburg, inklusive Zwischenstopp.

3 – Hameln

Wer den Namen Hameln hört, denkt an den Rattenfänger. Der Sage nach soll er unter Flötenklängen die Kinder der Oberweser-Stadt einst entführt haben. 1 Stunde und 56 Minuten dauert die Fahrt vom Wolfsburger Hauptbahnhof, mit Umstieg in Hannover. Auch abgesehen von der sagenumwobenen Geschichte lohnt sich ein Besuch – wegen der historischen Altstadt mit schönen Renaissancebauten und der Lage mitten im Weserbergland.

4 – Celle

Historische Häuser soweit das Auge reicht: Fast 500 bunte Fachwerkbauten sind in Celle erhalten. 1 Stunde und 35 Minuten mit Umstieg dauert die Bahnfahrt ab Wolfsburg. Die goldenen Inschriften und prächtigen Fassaden können Besucher bei einem Rundgang durch den Stadtkern besichtigen. Kurios: In der Straße „Großer Plan“, zwischen den Hausnummern 1 und 2, hängt eine Toilette. Sie gilt als das älteste, denkmalgeschützte Klo Deutschlands. Bekannt ist auch das Schloss Celle, einst Residenz der Welfen.

5 – Goslar

Auch eine Reise in den Harz ist ab Wolfsburg mit dem Zug in eineinhalb Stunden möglich – mit einem Umstieg in Hildesheim oder Braunschweig. Seit 1992 gehört der historische Stadtkern von Goslar gemeinsam mit dem Erzbergwerk Rammelsberg zum Unesco-Weltkulturerbe. Mittelpunkt der Altstadt ist der Marktplatz. Aber auch die Kaiserpfalz und die Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung laden zu einer Zeitreise ein.

6 – Stendal

Viele Paradebeispiele der Backsteingotik lassen sich im Norden Sachsen-Anhalts erkunden: Eine Stunde dauert die Fahrt von der VW-Stadt mit dem Regionalzug nach Stendal. Die Direktverbindungen starten fast stündlich ab Wolfsburg. Vom Bahnhof Stendal geht es zu Fuß zum Rathaus und zur Marienkirche im Zentrum der Stadt. Von dort bietet sich zum Beispiel ein Abstecher zum Uenglinger Tor, eines von zwei heute noch erhaltenen Stadttoren. Unterwegs passieren Besucher das Kaufhaus Ramelow, errichtet im Bauhaus-Stil.

7 – Tangermünde

13 Minuten von Stendal und eineinhalb Stunden von Wolfsburg mit dem Zug entfernt liegt Tangermünde. Den Rundgang durch die einstige Kaiser- und Hansestadt an der Elbe können Gäste zum Beispiel am Hafen beginnen. Dort fällt der Blick zunächst auf die imposante Wehranlage. Anschließend sollten Besucher einen Bummel durch den historischen Stadtkern mit seinen Fachwerkhäusern einplanen. Der Turm der Stephankirche ist das höchste Bauwerk der Altmark. Übrigens: Der Überlieferung zu Folge gab es in Tangermünde früher mehr als 80 Brauhäuser.

8 – Magdeburg

Nicht nur das bunte Hundertwasserhaus „Grüne Zitadelle“ und der Dom sind einen Besuch in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts wert: Ohne Zwischenstopp ist Magdeburg in etwas mehr als einer Stunde von Wolfsburg aus mit dem Regionalzug erreichbar. Im Magdeburger Zoo gibt es neben Schimpansen auch Elefanten, Giraffen und Tapire zu sehen. Erholung wird im Elbauenpark großgeschrieben – mit Schmetterlingshaus, Tiergehegen, Rutschen, Kletterpark und Sommerrodelbahn.

Mit dem Enno sowie anderen Regional- und Nahverkehrszügen lassen sich von Wolfsburg aus gut Kurztrips mit dem 9-Euro-Ticket unternehmen. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Wo es das 9-Euro-Ticket in Wolfsburg gibt

In Wolfsburg ist die Fahrkarte an vielen Stellen erhältlich: zum Beispiel im Reisezentrum der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof, bei den Vorverkaufsstellen der Wolfsburger Verkehrs-Gesellschaft – beispielsweise im Info-Shop der WVG, Porschestraße 2 –, in der Tourist Information der WMG im Wolfsburg Store, Willy-Brandt-Platz 4 und im Service-Center der Wolfsburger Nachrichten, Porschestraße 22/24. Online lässt sich das Ticket ebenfalls buchen: auf der Homepage der DB oder in der Bahn-App.

Viele Anbieter informieren auf ihrer Internetseite ausführlich über die Konditionen, zu denen das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Billig-Ticket genutzt werden kann. Bei der WVG beispielsweise finden sich gebündelt die wichtigsten Fragen:

In welchem Zeitraum gilt das Ticket?

Eine Monatskarte kostet 9 Euro und gilt einen Kalendermonat lang – also noch bis Ende August.

Welche Verkehrsmittel sind nutzbar?

Das 9-Euro-Ticket gilt deutschlandweit in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Dazu zählen Busse, Straßen-, S-, und U-Bahnen sowie Regionalzüge und Fähre, jedoch nicht der Fernverkehr. Ticketinhaber können mit allen Regionalzügen bundesweit fahren, mit allen teilnehmenden Anbietern, also mit der Deutschen Bahn oder mit anderen Schienenunternehmen. Das Ticket gilt ausschließlich in der zweiten Klasse, ein Übergang in die erste Klasse ist nicht möglich.

Außerdem kann das Ticket im Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) auch in Rufbussen, im Flexo-Bus und in den Bürgerbussen genutzt werden. Bei Anruf-Sammel-Taxis (AST) mit Haustürbedienung fällt weiterhin zusätzlich der Komfortzuschlag an.

In welchen Verkehrsmitteln gilt das 9-Euro-Ticket nicht?

Das 9-Euro-Ticket gilt nicht im ICE, im IC/EC, im Flixtrain und in Fernbussen wie zum Beispiel Flixbus.

Was ist noch zu beachten?

Das 9-Euro-Ticket ist personengebunden, gilt also nur für Fahrten des Ticketinhabers. Das Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis. Für Kinder genügt ein einfacher Nachweis wie zum Beispiel ein Schülerausweis. Die Rücknahme oder der Umtausch des Tickets ist ausgeschlossen.

Was ist die Idee hinter dem 9-Euro-Ticket?

Das vergünstigte Ticket gibt es seit 1. Juni für drei Monate. Deutschlandweit können für monatlich 9 Euro alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr genutzt werden.

