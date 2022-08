Doris und Wilfried Zander sowie Marlies John (Mitte von links) übergaben am Dienstag fast 8600 Unterschriften für einen Mietenstopp an Oberbürgermeister Dennis Weilmann (links). Mit dabei: Bastian Zimmermann, Bernadette Kersten und Lea Broedermann (rechts) von der Partei Die Linke.

Wohnen in Wolfsburg Für Mietenstopp: Vorsfelder übergeben 8586 Unterschriften an OB

8586 Unterschriften für einen fünfjährigen Mietenstopp bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Neuland haben Doris und Wilfried Zander sowie Marlies John von der Mieterinitiative Wolfsburg am Dienstag zusammen mit Mitgliedern der Partei Die Linke an Oberbürgermeister Dennis Weilmann übergeben.

Das Ehepaar aus Vorsfelde hatte von August 2021 bis Juni mit einigen Mitstreitern in allen Stadt- und Ortsteilen Unterschriften gesammelt. 8500 Menschen beteiligten sich. Bei einer zweistündigen Sammlung mit dem Bundestagsabgeordneten Victor Perli und Vertretern mehrerer Linken-Kreisverbände in der Innenstadt kamen Mitte Juni noch 86 Unterschriften hinzu.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Mieterinitiative will einen Mietenstopp erstreiten, wobei die Preise der Neuland nach ihrem Wunsch in allen Segmenten 25 Prozent unter der ortsüblichen Miete liegen sollten. Dem OB schilderte Doris Zander, dass viele Mieter, mit denen die Unterschriftensammler sprachen, kein Geld mehr für „Luxus“ wie Kino, Schwimmbad oder ein Eis hätten. „Es betrifft auch schon viele in der Mittelschicht“, betonte sie.

Mieterinitiative übergibt Unterschriften an Wolfsburgs Oberbürgermeister

Zander wies zudem auf einen schlechten Zustand vieler Mietshäuser hin. Marlies John schilderte eine Begegnung mit einem hochaltrigen Ehepaar, in dessen Neuland-Wohnung auf dem Laagberg das Wasser an den Wänden heruntergelaufen sei. „Die waren hilflos“, so John. Die Mieterinitiative schlug Weilmann eine Umwandlung der Neuland in eine Genossenschaft oder die Rückkehr zur Wohngemeinnützigkeit vor.

Dennis Weilmann dankte für den Einblick, hielt dem Wunsch nach niedrigeren Mieten bei der Neuland aber entgegen, dass die Gesellschaft in den vergangenen Jahren viele günstige Wohnungen gebaut habe. In allen Segmenten sei nun wieder ein Angebot vorhanden. In den kommenden Jahren müsse die Neuland in Sanierungen investieren.

Vorsfelder warnen: Mieten überfordern schon die Mittelschicht

Mit dem Einwohnerantrag, den so viele Wolfsburger unterschrieben haben, soll sich nach Wunsch der Initiatoren jetzt der Rat beschäftigen. Weilmann kündigte eine rechtliche Prüfung an, nach der sich die zuständigen Ausschüsse mit dem Antrag befassen sollen.

Doris und Wilfried Zander hatten sich politisiert, als die Adler-Gruppe die Modernisierung ihres Wohnblocks und anderer Mietshäuser in Vorsfelde plante. Inzwischen hat die LEG die Immobilien übernommen. Versuche, eine günstigere Wohnung zu finden, scheiterten für die Zanders. Trotz Mieterhöhung müssten sie in einem neuen Vertrag nach eigenen Angaben mehrere hundert Euro mehr zahlen als für ihre alte Wohnung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de