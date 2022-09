Lange Warteschlange vor dem Wolfsburger Nordkopf Tower

Wolfsburg. Sehr viel Geduld und Stehvermögen brauchten Kunden, die am Mittwoch zur Wolfsburger Verkehrsgesellschaft wollten. Was war da los?

Eine schier endlose Warteschlange hat sich am Mittwoch vor dem Wolfsburger Nordkopf Tower gebildet. Bis zu zwei Stunden sollen einige Kunden dort angestanden haben. Andere gaben genervt auf. Schuld war das Zusammentreffen von zwei Ausnahmesituationen.

Die meisten Kunden wollten nach Angaben von Timo Kaupert Monatskarten für den Bus kaufen. Das ist nach Angaben des Geschäftsführers der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) erstmal nicht ungewöhnlich: Zum Monatswechsel erhalten Sozialhilfeempfänger und andere Bedürftige ihr Geld. Dann gehen sie zur WVG, um vergünstigte Mobilitätstickets zu kaufen.

„Es ist das einzige Ticket, das man weder im Bus noch in einer anderen Verkaufsstelle bekommt“, erläutert Kaupert. Denn die Stadt zahlt einen Anteil und der Kunde den anderen.

Lange Schlange am Nordkopf Tower in Wolfsburg

Normalerweise stehen die Berechtigten zum Monatswechsel an der WVG-Verkaufsstelle neben dem Jobcenter Schlange. Die, und das ist die erste Ausnahmesituation, ist allerdings seit einem Wasserschaden im Sommer geschlossen. In den letzten Monaten fiel das nicht auf, weil die Kunden mit dem 9-Euro-Ticket günstiger fuhren und kein Mobilitätsticket brauchten.

Jetzt benötigen sie es wieder und gehen zum Nordkopf Tower. Dort wollen momentan aber auch viele LSW-Kunden wegen der stark gestiegenen Energiepreise ihre Abschlagzahlungen verändern. „Dadurch hatten wir eine absolute Ballung“, so Kaupert. Das Chaos war perfekt.

Der WVG fehlt die Verkaufsstelle am ZOB

Die WVG hat am Donnerstag Abhilfe geschaffen und einen Verkaufsbus an den Nordkopf gestellt. Zwei Busfahrer wurden dafür abgestellt, abwechselnd Mobilitätstickets auszugeben – zusätzlich zu drei Mitarbeitern an den Verkaufstresen im Gebäude. Außerdem durften Kunden, die am Mittwoch keine Monatskarte kaufen konnten, ausnahmsweise gratis Bus fahren. „Wir wollten nicht noch Öl ins Feuer gießen“, sagt Timo Kaupert.

Die WVG-Verkaufsstelle am ZOB ist voraussichtlich noch für Monate geschlossen. Wie der WVG-Chef berichtet, ist von oben Abwasser hineingelaufen. Die komplette Einrichtung musste entsorgt werden. Die Räume harren einer Renovierung.

