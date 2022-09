Wolfsburger Erstklässler erhalten ein Sicherheitspaket

Die beiden ersten Klassen der Grundschule Wolfsburg-Wendschott bekommen ihre Sicherheitspakete überreicht. In der hinteren Reihe zu sehen: Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Wolfsburg, Uwe Czerner, Bezirksdirektor der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, Klaus Seiffert, Vorsitzender der Verkehrswacht Wolfsburg, Dennis Weilmann, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, und Schulleiterin Stephanie Neumann.

Eine Überraschung zum Schulstart: Die Verkehrswacht hat mit Hilfe der Öffentlichen Versicherung aus Braunschweig alle 23 Grundschulen und damit 1817 Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Sicherheitspaketen ausgestattet, die für einen sicheren Schulweg sorgen sollen.

In der nachhaltigen Holzbox hätten sich reflektierende Warnwesten, Reflexkragen und so genannte Snapbänder für eine bessere Sichtbarkeit befunden. Außerdem sei ein Malbuch enthalten, das den Kindern spielerisch ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr vermitteln und mögliche Gefahren auf dem Schulweg aufzeigen soll.

Sicherheit hat oberste Priorität

„Die Sicherheit der Erstklässler hat für uns absolute Priorität – schließlich mussten wir alle einmal lernen, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten müssen“, erklärten Silke Hitschfeld von der Polizei Wolfsburg und Klaus Seiffert von der Verkehrswacht unisono.

Die Aktion findet laut Mitteilung im gesamten Geschäftsgebiet der Öffentlichen Versicherung in Kooperation mit den lokalen Verkehrswachten statt. In diesem Jahr finde sie erstmals im gesamten Geschäftsgebiet des Unternehmens statt: Insgesamt hätten somit 5286 Schülerinnen und Schüler an 85 Grundschulen ein Sicherheitspaket überreicht bekommen.

red

