Alvar-Aalto-Week beginnt in der Wolfsburger Stephanuskirche

Startschuss: In der Stephanuskirche wurde die erste Alvar-Aalto-Week außerhalb Finnlands eröffnet, die gleichzeitig 60 Jahre Alvar Aalto in Wolfsburg feiert. Denn am 31. August 1962 war das heutige Alvar-Aalto-Kulturhaus eingeweiht worden – als erstes von drei Bauwerken des finnischen Architekten in der VW-Stadt. Zu diesem Anlass kamen zahlreiche Gäste aus Finnland nach Wolfsburg.

Neben den Vertretern der finnische Aalto-Städte und der Aalto-Stiftung war als besonderer Ehrengast die finnische Botschafterin aus Berlin, Anne Sipiläinen, zu Gast, um gemeinsam mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Tommi Lindh, dem Direktor der Aalto-Stiftung, die Veranstaltungswoche, die bis zum 11. September geht, zu eröffnen.

Aalto gehört zum kulturellen Erbe Wolfsburgs

Hirscheide dankte in seiner Begrüßung vor allem den rund 40 Institutionen, Kultureinrichtungen und Vereinen aus Wolfsburg, Braunschweig und Hannover, die als Kooperationspartner gemeinsam mit dem städtischen Forum Architektur das bunte Programm der Woche auf die Beine gestellt hätten. „Dieses große Engagement zeigt uns, wie sehr Aalto zum kulturellen Erbe der Stadt und der Region gehört“, bekräftigte Hirschheide.

Lindh bedankte sich ebenfalls für das große Engagement und betonte, dass öffentliche Sichtbarkeit und das unmittelbare Erleben von Aaltos Architektur von großer Bedeutung seien für ihre Bewahrung und Weiterentwicklung. Weilmann machte in seiner Rede die Bedeutung Aaltos für Wolfsburg deutlich: „Aaltos Bauten sind eng verknüpft mit der Entwicklung Wolfsburgs zur modernen Stadt. Sie haben wesentlich Wolfsburgs internationalen Ruf als Architekturstadt mitbegründet.“

Botschafterin schreibt ins Goldene Buch

Die finnische Botschafterin erklärte: „Das finnische Gleichstellungsdenken zeigt sich in der Architektur und Formgebung Alvar Aaltos. Gutes Design steht allen zur Verfügung und ist ein natürlicher Bestandteil im Alltag und Zuhause aller Finninnen und Finnen“. Als besondere Ehrung trug sich Sipiläinen ins Goldene Buch der Stadt Wolfsburg ein.

Eigens auf die Architektur der Kirche abgestimmt war das Rahmenprogramm. Das Junge Theater wurde begleitet von typischem finnischen Tango und klassischer Musik des Komponisten Jonas Kokkonen – komponiert für Alvar Aalto als Dank für den Entwurf seines Hauses. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Musikschule mit den Klarinettistinnen Jule Niessner und Meike Schwertmann.

Eine Delegation aus dem Netzwerk der Aalto-Städte sowie Vertreter der Stiftung war bereits am Mittwoch eingetroffen. Das „Alvar Aalto Cities Network“ besteht aus 22 Städten und will den Erfahrungsaustausch zum Umgang mit dem baukulturellen Erbe fördern.

Weitere Informationen zur Alvar-Aalto-Week gibt es online unter www.wolfsburg.de/alvar-aalto.

