Zwischen Raritäten und Ramsch auf Wolfsburgs City-Flohmarkt

Wolfsburg. Beim City-Flohmarkt in Wolfsburg buhlen weniger Händler als in der Vergangenheit um Schnäppchenjäger. Woran liegt das?

Nach zwei Jahren Corona-Pause lockte der City-Flohmarkt am Sonntag erstmals wieder Schnäppchenjäger in die Innenstadt. Die Kundschaft kam in Scharen. Trotz idealem Wetter hatten aber nur rund 150 Händler ihre Stände zwischen Sparkasse und Kunstmuseum aufgeschlagen.

Wer Stammkunde ist, das „El Dorado“ für Ramsch und Raritäten in der Vergangenheit regelmäßig durchstöbert hat und Vergleiche zieht, wie viele Passanten es taten, kam zu dem Schluss, dass der City-Flohmarkt nicht mehr das ist, was er mal war. Das sieht Jens Rosenberg von der Agentur Move ähnlich, die bei der Vergabe der Marktrechte für den Neustart mal wieder zum Zuge gekommen war. „Zu viele Jahrmarktbuden und Neuware schrecken private Händler eher ab“, meinte er und berichtete von der Neuerung, wonach Standplätze erstmals auch online gebucht werden konnten.

Deutlich mehr Lücken beim City-Flohmarkt

Beim Bummel über die Meile offenbarten sich deutliche Lücken. Auch in Lagen, wo sonst kein Schlupfloch zwischen den Tischen zu finden war, blieben etliche Plätze leer. Das wiederum schaffte neue Möglichkeiten für die Verkäufer, sich auszubreiten. So erweiterte Werner Türk im Auftrag von Ehefrau Christine kurzerhand die Verkaufsfläche um Stromkästen, auf denen er Dekoartikel platzierte. Das Ehepaar vom Laagberg hatte gemeinsam mit Tochter Sabine Suczynski und Nachbarin Roswitha Rausch Standplätze in bester Lage ergattert.

Während bei Türks zeitig die Kasse klingelte und Weihnachtskugeln und Co. weg gingen wie warme Semmeln, war die Tochter mit dem Verkauf von Kleidung und Spielzeug weniger zufrieden. „In der Vergangenheit waren um diese Uhrzeit deutlich mehr Leute auf der Meile unterwegs“, sagte sie.

Die Erbsensuppe ist beliebt

Schräg gegenüber hatten Karin Lemmert und Gerhard Gericke ihre Feldküche aufgebaut. Die am Vorabend gekochte Erbsensuppe dampfte bereits zur Frühstückszeit in den Kesseln. „Bei uns kommt nichts aus der Dose. Jetzt müssen noch die Würstchen rein und dann kann es losgehen“, berichtete Lemmert. „Die Händler stehen meist sehr früh auf, und wenn es kalt ist, ist die Nachfrage morgens groß“, sagte die Wolfsburgerin. Zudem gäbe es Stammkunden, die mit Kochtöpfen anrücken, um sich die Suppe zu Hause zum Mittagessen aufzuwärmen.

Zurück auf die Meile, wo Heinz Freiberg eine neue Verkaufsstrategie testete. Der Wolfsburger hatte Koffer gepackt, die er gegen Gebot anbot. Was drin ist, erfährt der Käufer erst nach dem Zuschlag. Die Nachfrage blieb verhalten. „Für 10 Euro kaufen sie eine Überraschung“, warb er. „Manche fahren dafür extra zu Versteigerungen an Flughäfen.“ Während des Gesprächs verkauft er einen Tapeziertisch für 13 Euro. Die Koffer blieben Ladenhüter. Auch der, der einen Persianer enthalten sollte.

Staunen über die Preisgestaltung

Einige Stände weiter wurde Melanie Fröhlich in einer Bücherkiste fündig. Für einen Euro ergatterte sie das Buch mit dem Titel „Die Erde, mein Hintern und andere dicke runde Sachen“. „Ich weiß nicht, ob ich es lesen werde“, gab sie zu. „Ich finde den Titel klasse und überlege eher, wem ich es schenken könnte, um ihn ein wenig zu ärgern.“

Andere Schnäppchenjäger wie Karin Bolz aus der Kernstadt staunten über die Preisgestaltung vieler privater Händler. „Dieselben Leute, die tolle Kleidung und Schuhe für 2 bis 3 Euro das Stück verkaufen, verlangen für getragene Sportschuhe 20 Euro und mehr“, sagte sie. „Da fasst man sich an den Kopf und fragt sich, ob man etwas verpasst hat und Sportschuhe die neue Geldanlage sind.“

