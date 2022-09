Räuber bedrohen in Wolfsburg Angestellte mit einem Messer

Wolfsburg. In einem Hotel in der Wolfsburger Rathausstraße ist es am Freitagabend zu dem Delikt gekommen. Das sind die Einzelheiten.

In Wolfsburg ist es in einem Hotel zu einem Überfall gekommen (Symbolfoto)

Am Freitagabend kam es zu einem Raub in einem Hotel in der Rathausstraße in Wolfsburg, an dem insgesamt drei maskierte Täter beteiligt waren. Das meldet die Polizei. Durch die Bedrohung einer Angestellten mit einem Messer und „einer Art Schlagstock“ hätten die Täter ein Handy und ein Portemonnaie erlangt und seien unerkannt geflüchtet. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen hätten sich die Täter Zutritt zu dem Hotel verschafft, in dem sie die Tür eines Nebeneinganges aufbrachen. Dann hätten sie zunächst einige Räume durchsucht und dabei verschiedene Getränke entwendet, die sie in eine mitgeführte Tasche steckten.

Täter bedroht Angestellte in Wolfsburger Hotel mit Schlagstock

Als sie auf eine Angestellte trafen, habe ein Täter diese mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand bedroht, während der andere Täter mit einem Messer Geld von der geschockten Frau verlangt habe. Zudem sei die Mitarbeiterin aufgefordert worden, dem Täter den Tresor zu zeigen. In der Zwischenzeit habe der andere Täter Portemonnaie und Handy aus der Handtasche der Angestellten entwendet.

In einem günstigen Moment sei es der Frau gelungen, wegzurennen. Sie habe versuchte, ihre Kollegen zu warnen. „Ehe ein im Eingangsbereich sitzender Mitarbeiter reagieren konnte, sah er sich den maskierten Tätern gegenüber. Unter massiver Bedrohung mit dem Messer wurde der Angestellte aufgefordert, den Tätern den Tresor zu zeigen“, schilderte die Polizei.

Unbekannte liefen Richtung Schillerteich

Als sie bemerkten, dass das nicht erfolgreich sein würde, hätten die Täter das Gebäude fluchtartig verlassen. Ein weiterer Mitarbeiter habe die Verfolgung der Flüchtenden in Richtung Siemensstraße aufgenommen. „Dabei konnte er erkennen, dass sich zu den beiden Räubern eine weitere Person gesellt hatte“, so die Polizei.

Als das Trio die Verfolgung bemerkte, habe sich einer der Täter umgedreht und sei mit einem Messer drohend auf den Hotelangestellten zugegangen. Dieser habe den Ständer zu seinem Schutz hochgehalten, woraufhin die Täter erneut die Flucht ergriffen und in Richtung Schillerteich liefen.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariates erhoffen sich nun Hinweise von Zeugen. Diese sollen sich an die unter (05361) 46460 wenden.

red

