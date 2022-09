Die Katzen-Oma Thekla sucht ein neues Zuhause in Wolfsburg

Eine liebe 14-jährige Katzen-Oma sucht dringend eine Pflegestelle: Thekla wurde in einem Waldstück nahe Hattorf gefunden, sie sei sehr dünn und etwas ausgetrocknet gewesen, heißt es vom Wolfsburger Tierheim. Leider habe sich bis heute niemand in Sülfeld gemeldet, der das liebenswürdige Tier vermisst.

„Thekla ist einfach nur bezaubernd, sie möchte den ganzen Tag neben einem liegen und gekrault werden“, schreibt das Tierheim. Wenn die Mitarbeiter den Gang im Katzentrakt entlanggehen, würden sie immer von Thekla verfolgt.

Die Mitarbeitenden im Tierheim sind verzaubert

„Bei allem, was man so gerade machen möchte oder in der Hand hat, wird sich trotzdem immer runtergebückt um ihr den Kopf zu kraulen. Bei so einem Blick und ihrer ganzen lieben Art können wir auch einfach nicht widerstehen“, heißt es von den Mitarbeitenden im Tierheim.

Der Alltag in der Einrichtung sei für kein Tier einfach, für die ältesten unter ihnen sei es aber immer am schwersten. Deswegen wird für Thekla schnellstmöglich eine Pflegestelle gesucht. Ihre Nierenwerte seien nicht mehr so gut, und die 14-jährige Katze brauche daher Spezialfutter sowie einmal täglich eine halbe Tablette, die sie aber ganz brav und unkompliziert in einem kleinen Stück Katzenwürstchen nehme.

Wer Thekla kennenlernen möchte, der kann sich unter der Telefonnummer (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de beim Tierheim melden.

