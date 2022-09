Flüchtlinge sind aus dem Wolfsburger „Global Inn“ ausgezogen

Wolfsburg. Die verbliebenden 25 Ukraine-Flüchtlinge sind in die neue Sammelunterkunft am Wolfsburger Klinikum gezogen. Hotelbetrieb startet im Oktober wieder.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine ziehen ans Klinikum: Das „Global Inn“ nimmt nach zwischenzeitlicher Vollvermietung an die Stadt Wolfsburg seinen regulären Hotelbetrieb im Oktober wieder auf. Das teilt Volkswagen Immobilien (VWI) mit.

Nachdem zu Beginn des Jahres innerhalb kurzer Zeit mehr als 1200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Wolfsburg angekommen waren, hatte die Stadtverwaltung entschieden, die alte Kinderklinik als Flüchtlingsunterkunft herzurichten. VWI stellte der Stadt daraufhin Anfang Mai das Hotel „Global Inn“ zur temporären Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung.

Weilmann dankt VWI für die Hilfe

Oberbürgermeister Dennis Weilmann bedankte sich gemeinsam mit Sozialdezernentin Monika Müller stellvertretend bei der Hotelleiterin Melanie Runkehl-Köse und den beiden VWI-Geschäftsführern Meno Requardt und Hardy Brennecke für die Unterstützung. „Wir danken Volkswagen Immobilien, dass sie der Stadt mit dem Hotel eine bezugsfertige Sammelunterkunft für die temporäre Unterbringung der Flüchtlinge zur Verfügung gestellt haben. Wir sind stolz darauf, dass Wolfsburg in Ausnahmesituationen wie dieser zusammen hält“, sagte Weilmann.

„Als die Anfrage kam, haben wir nicht lange gezögert. Wir freuen uns, dass wir den flüchtenden Familien eine sichere Ankunft in Wolfsburg ermöglichen konnten. Nun bereiten wir alles für den Wiederanlauf des regulären Hotelbetriebs vor“, sagte Requardt.

110 Wohnungen für Geflüchtete

Der Großteil der ukrainischen Gäste sei inzwischen in unterschiedlichen Wohnungen in Wolfsburg untergekommen. Insgesamt habe VWI bisher 110 Wohnungen an ukrainische Flüchtlinge vermietet. So seien zuletzt 25 Geflüchtete übrig geblieben, die nun Ende August aus dem „Global Inn“ in die neue Sammelunterkunft am Klinikum gezogen sind.

„Bemerkenswert war nicht nur die Unterbringung in einem Hotel-Standort, sondern vor allem das gleichzeitige Engagement der Volkswagen Immobilien, viele Familien direkt in Wohnungen zu übernehmen und damit den Weg zu einem normalen Leben hier in Wolfsburg zu ebnen“, so Stadträtin Müller.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie schnell und unbürokratisch diese temporäre Unterbringung in konzentrierter Teamarbeit mit allen Beteiligten von der Stadt, dem DRK, VWI und dem ,Global Inn’ ermöglicht wurde – dafür möchten auch wir uns herzlich bedanken“, resümierte Brennecke.

