Karolin Bartels organisiert in Wolfsburg Aktionstag „Herzretter“

Der internationale Tag der Ersten Hilfe wird in diesem Jahr am 10. September begangen. Zufall ist laut Organisatorin Karolin Bartels, dass genau an diesem Samstag auch ein Aktionstag unter dem Motto „Herzretter und Defihelden“ in der Wolfsburger Innenstadt stattfindet. „Mir war das anfangs gar nicht bewusst – aber es passt perfekt“, sagt die 30-Jährige, die also am 10. September in der Zeit von 10 bis 15 Uhr unter das Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz einlädt.

Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sollen sich an diesem Tag informieren können: über Reanimation, über Herzkrankheiten und Defibrillatoren. Das DRK wird dabei sein, die Deutsche Herzstiftung und das Klinikum Wolfsburg. Notfallsanitäter, Notarzt und Kardiologe stehen für Fragen zur Verfügung.

Seit einem Jahr „schockfrei“

Mitunter zählen Sekunden bei der Ersten Hilfe. Das weiß Karolin Bartels aus eigener Erfahrung. Nach einem Autounfall an der Wolfsburger Schlosskreuzung musste sie reanimiert werden. Ihren Ersthelfern verdankt sie ihr Leben, sagt sie in aller Deutlichkeit. Großes Glück war zudem, dass die Rettungssanitäter fix an der Unfallstelle waren. „Bei mir hat die Kette damals funktioniert“, betont sie. Heute lebt Bartels mit einem Defibrillator. Seit fast einem Jahr ist sie „schockfrei“.

Mit an Bord sind am 10. September übrigens auch die Wolfsburger Defihelden. Bartels gründete die Selbsthilfegruppe einst, weil sich nach dem Einsetzen eines Defibrillators viele Fragen und Veränderungen ergeben: Kann ich in meinem Beruf weiterarbeiten? Darf ich selbst noch mit dem Auto fahren? Die Wolfsburger Mitglieder treffen sich einmal im Monat zum gemeinsamen Austausch. Für ihr Engagement war die 30-Jährige vor einem Jahr auch für den Gemeinsam-Preis unserer Zeitung nominiert.

Ein lockerer Tag ist geplant

Und Bartels glaubt: Es braucht Aufklärung. Das Thema ist ein rund um mit Berührungsängste besetztes. Was ist bei einem Notfall alles zu beachten? Sie möchte den Aktionstag aus diesem Grund auch so locker wie möglich veranstalten. Für Kinder wird es ebenfalls altersgerecht zugehen: So können die Kleinsten puzzeln, sie können einen Teddy verarzten. Eine Reanimationspuppe, die über eine App funktioniert, wird an dem Tag ebenfalls mitgenommen. Die Besucherinnen und Besucher können es also auch als Auffrischung ansehen, sollte der letzte Erste-Hilfe-Kursus schon etwas lange zurückliegen. „Es gibt auch ein Erste-Hilfe-Quiz, bei dem es auch Gewinne gibt“, verrät Bartels, die ihre Organisation noch nicht ganz abgeschlossen hat.

Angesprochen auf die Idee, erklärten sich etliche spontan bereit, zu unterstützen und teilzunehmen. Viele hat Bartels in den vergangenen Jahren eben auch kennengelernt: Sei es, weil ein Rettungssanitäter sie fuhr oder weil sie zur Behandlung im Wolfsburger Klinikum war. Wird das Angebot gut angenommen, kann sich Bartels jedenfalls vorstellen, eine solche Aktion regelmäßig jedes oder jedes zweite Jahr stattfinden zu lassen.

