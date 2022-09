Wolfsburg. Der Helmstedter Pferdeschlachter Herrmann „Männe“ Knoche expandiert nach Wolfsburg. Ganz unbekannt ist er in der VW-Stadt aber nicht.

Herrmann "Männe" Knoche vor seinem neuen Automaten in Wolfsburg.

Essen in Wolfsburg

Essen in Wolfsburg In Wolfsburg gibt es jetzt Pferdefleisch aus dem Automaten

Im Wolfsburger Gewerbegebiet Ost gibt es einen neuen Regiomaten. Die Roßschlachterei Knoche aus dem Landkreis Helmstedt nimmt ihn am Mittwochmorgen in Betrieb, voll bestückt mit Fleischwaren vom Pferd. Den alteingesessenen Pferdemetzger Menzel aus Fallersleben sieht Schlachtermeister Herrmann „Männe“ Knoche nicht als Konkurrenz. Immerhin hat auch seine Pferdewurst bereits einen Namen in Wolfsburg.

Früher, erzählt „Männe“ Knoche, hätten die Helmstedter Kollegen die Würstchen zu Dutzenden vor der Schicht für die Wolfsburger VW-Arbeiter gekauft. Das sei heute zwar nicht mehr in diesen Zahlen der Fall, das Interesse sei aber immer noch da. „Heute kauft man eben etwas weniger auf einmal“, erzählt der Metzgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit dem Regiomaten in der Borsigstraße 10 im Gewerbegebiet Ost will er seine Würstchen und Rouladen nun näher an seine Wolfsburger Kunden bringen.

Der Automat als Experiment

Dafür betreibt er einen nicht gerade kleinen Aufwand. Immerhin beschäftigt er mittlerweile einen eigenen Mitarbeiter, der sich einzig um die Regiomaten kümmert. „Er putzt, wartet und füllt wieder auf. Und wenn mal etwas feststeckt, dann fährt er auch raus“, so Knoche. Bei Fahrten von 45 Minuten pro Strecke, kämen da nicht zu unterschätzende Kosten zusammen. Ob der Regiomat in Wolfsburg sich für den Helmstedter also lohnt, bleibt vorerst abzuwarten. Knoche ist aber zuversichtlich. „Wenn es sich nicht mehr lohnt, dann bauen wir ihn eben wieder ab“, sagt er. Bisher habe er aber nur gute Erfahrungen mit den Automaten gemacht.

Der neueste in der Reihe wird am Mittwoch in der Borsigstraße 10 eröffnet. Zu finden sind dort unter anderem die klassische Pferdewurst, aber auch Krakauer, Pfefferbeißer, Wiener, Rouladen und Currywurst. Die beiden letzten Artikel sind schon fertig im Glas zubereitet und müssen nur warm gemacht werden. Der Automat ist rund um die Uhr geöffnet. Bezahlt werden kann bar, aber auch mit EC-Karte.

Mit Blick auf die Fallersleber Konkurrenz der Roßschlachterei Menzel macht sich der Helmstedter Schlachtermeister keine Sorgen. Es sei nicht das Ziel irgendjemandem die Kundschaft wegzunehmen oder gar zu verdrängen. „Wir haben beide unsere Stammkunden“, sagt er. Und die blieben in der Regel auch ihren Schlachtern treu.

