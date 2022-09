Fallersleben: Kein Netz Hinterm Hagen seit 14 Tagen

Vor genau 14 Tagen seien die Fernsehbildschirme abends auf einmal schwarz geworden, schildert die Fallersleberin Karin Jacob. Seither versuche man beim Anbieter Kabelcom Informationen zu erhalten. Vergebens. Betroffen sind die Bereiche Hinterm Hagen und Kurzer Weg. „Gerade für die älteren Menschen, die hier wohnen, ist der Fernseher schon wichtig“, sagt Karin Jacob. „Dass man so gar nicht weiß, wie es weitergeht, ist sehr ärgerlich. Der Anbieter könnte eine offizielle Mitteilung machen, dann könnte man sich darauf einstellen. So hängen alle in der Luft.“

Bewohner seien bereits persönlich bei Kabelcom gewesen, aber auch diese Nachfragen seien ins Leere gelaufen. Keiner wisse, wann mit einer Reparatur zu rechnen sei. „Verärgert sind die Leute, weil von herausgegeben werden.“ Bisher sei man zufrieden mit dem Anbieter gewesen, aber dies sei eine denkbar schlechte Informationspolitik. Karin Jacob verwaltet mehrere Häuser und möchte den Bewohnern naturgemäß alles an Wissen über die Störung zukommen lassen. In ihrem privaten Bereich, der ebenfalls Hinterm Hagen liege, habe man auch Internetstörungen, in ihrer Immobilienfirma laufe zum Glück alles.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Störung im Netz ärgert seit Tagen Anwohner im Fallersleber Bereich Hinterm Hagen und Kurze Straße. Foto: Symbolfoto: Marijan Murat / dpa

Neben Karin Jacob meldete sich Leser Hans-Joachim Bock bei unserer Zeitung. Kabel, Festnetz und Internet seien seit Tagen außer Funktion. Betroffen sei der Bereich Kurzer Weg. „Versuche beim Anbieter Informationen zu erhalten scheiterten an der Bandstimme, die mir keine Frage beantworten konnte. Allerdings hat sich Vodafone zumindest erkundigt ob ich mit dem Service zufrieden bin.“ Einzig der Vermieter VWI Kundenservice, den er nach drei Tagen kontaktierte, habe sich gekümmert und dann zumindest informiert. Allerdings auch nur darüber, dass es eben die Störung gebe.

Gegenüber unserer Zeitung nahm das Unternehmen am Mittwoch wie folgt Stellung: „Vodafone hat tatsächlich seit dem 28. August eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil des Kabelnetzes in Wolfsburg-Fallersleben“, bestätigt Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone zunächst. „Bei bis zu 52 Kunden im Bereich Hinterm Hagen und Kurzer Weg sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar.“ Zum Grund für die Störung erklärt Petendorf: „Ursache ist ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 52 Kunden an das Kabelnetz angeschlossen sind.“ Wie geht es weiter? Der Konzernsprecher: „Zur Behebung dieser Störung müssen ein Kabelschaden beseitigt und ein defektes Bauteil ersetzt werden. Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwändig, denn es sind zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich. Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Dazu erfolgten bereits Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme bei mehreren Vor-Ort Terminen. Aktuell wird das genaue Reparaturkonzept erstellt. Im nächsten Schritt werden die finalen Reparaturarbeiten vor Ort durchgeführt, indem der Kabelschaden behoben, das defekte Bauteil ausgetauscht und die gesamte Zufuhrstrecke neu eingepegelt wird.“ Man bitte die 52 Kabelkunden, die über diesen unterirdische Zufuhrstrang ans Festnetz angeschlossen seien, bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die technische Wiederherstellung eines Kabelstrangs geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz wünschen und benötigen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de