Razzia in Cannabis-Plantage: Wolfsburger kommt vor Gericht

So ähnlich wie diese illegale Cannabis-Plantage in Lüneburg könnte auch die Plantage in dem Haus in Schöningen ausgesehen haben, ehe die Pflanzen abgeerntet wurden und die Polizei zur Razzia kam.

Nach dem Fund der größten jemals in der Region entdeckten Cannabis-Plantage konnte die Justiz bislang nur drei Helfer verurteilen. Ein Dreivierteljahr später kommt nun ein Wolfsburger vor Gericht, der eine etwas größere Rolle gespielt haben könnte als das Trio.

Der 25-Jährige muss sich ab Montag, 26. September, vor dem Landgericht Braunschweig wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mit einer noch nicht gefassten Bande zusammengearbeitet zu haben, die in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Schöningen eine Indoor-Plantage mit mehr als 2000 Cannabispflanzen betrieb.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahnder hoben die bereits abgeerntete Anpflanzung am 21. April 2021 aus. Drei Personen wurden am Tag der Razzia festgenommen. Ein Albaner, der angab, in Belgien dafür angeheuert worden zu sein, die Anlage samt Leuchten, Luftfiltern und Töpfen mit Blumenerde zu demontieren. Ein wegen seiner Spielsucht dauerklammer Gifhorner, der sich auf Vermittlung eines flüchtigen Spielotheken-Bekannten angeblich nur schnelles Geld mit einer Kurierfahrt dazuverdienen wollte. Und eine Gifhornerin, die vor Gericht aussagte, sie habe für ein Trinkgeld von 100 Euro einem Bekannten eines Bekannten beim Umzug helfen wollen.

Cannabis-Plantage in Schöningen: Landgerichts-Prozess gegen Wolfsburger

Dieser Bekannte, der 25-jährige Wolfsburger, soll von den noch nicht identifizierten Plantagen-Betreibern damit beauftragt worden sein, den Abtransport der Drogen zu organisieren und das Cannabis bei sich zwischenzulagern. Hierfür sollte er laut Anklage mindestens 2500 Euro erhalten.

Der Gifhornerin spiegelte er demnach bei einem Treffen im Outlet-Center am 20. April vor, mit zum „Umzug“ nach Schöningen zu fahren. Doch tags darauf soll er sie vor seinem Haus in der Wolfsburger Innenstadt über eine Planänderung informiert haben. Er könne nicht mitkommen. Laut Anklage gab er der Helferin eine Adresse, an der sie die Umzugskartons abholen sollte, um diese zu ihm zu bringen. Der Zettel wurde später in der Mittelkonsole des Autos der Frau gefunden.

Der Angeklagte soll Umzugshelferin für Drogentransport angeheuert haben

Die Frau fuhr sodann zum angegebenen Ort und traf dort auf den Kurier aus Gifhorn, der laut Ermittlungen auf Instruktion von zwei noch nicht identifizierten albanischen Staatsangehörigen einen Sprinter angemietet und acht Kartons aus dem Haus mit der Plantage abgeholt hatte. Während des Umpackens griff die Polizei zu. In den Kartons steckten fast 30 Kilogramm Cannabis – mehr als 300.000 Konsumeinheiten mit einem Marktwert zwischen 135.000 und 150.000 Euro.

Die Hinterleute sollen am Tag der Razzia geflohen sein. Möglicherweise hatten sie mitbekommen, dass die Cannabis-Plantage aufgeflogen war und oberserviert wurde.

Betreiber der Hanfplantage in Schöningen sind noch nicht gefasst

Auch der Wolfsburger wurde erst fünf Monate später am 30. November festgenommen – während des Prozesses gegen die drei Helfer. Denn erst im Rahmen der Verhandlung machte die Gifhornerin konkrete Angaben zu dem Bekannten, der sie angeworben haben soll.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft identifizierte sie im Rahmen einer Vernehmung mit Wahllichtbildvorlage den Wolfsburger. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde am 9. November erlassen und am 30. November vollstreckt, aber noch am selben Tag außer Vollzug gesetzt.

Dem Wolfsburger drohen mehrere Jahre Haft

Die Taten der drei Helfer stufte das Landgericht im Dezember 2021 als Beihilfe zum Handel mit Drogen in nicht geringer Menge ein. Der Kurier aus Gifhorn wurde zu 21 Monaten Haft verurteilt. Die Frau erhielt eine Haftstrafe von neun Monaten, und der in Belgien angeheuerte Albaner wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt. Alle drei Strafen setzte das Gericht zur Bewährung aus.

Für den Wolfsburger stände bei einer Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, für das er angeklagt ist, mehr auf dem Spiel. Das Gesetz sieht dafür eine Freiheitsstrafe von fünf bis fünfzehn Jahren vor.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de