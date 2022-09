Wolfsburg: Autodiebstahl am Badeland im Allerpark

Wolfsburg. Ein Unbekannter stahl einem Badegast seinen Autoschlüssel und das dazugehörige Auto. Außerdem: In Vorsfelde fuhr ein Mann mit 2,59 Promille Auto.

Im Badeland im Allerpark hat ein unbekannter Täter einen Spind aufgebrochen und Wertsachen daraus gestohlen. Nach einer Meldung der Wolfsburger Polizei war ein 35-jähriger Badegast am Donnerstagabend im Freizeitbad. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Spind kam, stellte der Mann fest, dass dieser geöffnet war. Sein Rucksack, der sich in dem Schließfach befunden hatte, fehlte. Nach einer gründlichen Suche konnte er den Rucksack in einem benachbarten Spind wiederfinden. Allerdings fehlten sein Portemonnaie, sein Handy und sein Autoschlüssel.

Der Wolfsburger verständigte umgehend Mitarbeiter des Schwimmbads und die Polizei. Kurz darauf stellten die Beamten mit dem 35-Jährigen zusammen fest, dass der Täter mithilfe des Autoschlüssels auch den dazugehörigen Pkw gestohlen hatte. Dieser war ein weißer Opel Astra, der Firmenwagen des Bestohlenen. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise unter (05361) 46460.

61-Jähriger fährt mit 2,59 Promille mit dem Auto durch Vorsfelde

In der Brandenburger Straße in Vorsfelde hat eine Polizeistreife am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen stark betrunkenen Autofahrer angehalten. Wie die Polizei berichtet, waren die Beamten auf der Straße Obere Tor unterwegs, als ihnen ein ohne Licht fahrender BMW auffiel. Als die Polizisten den Fahrer darauf aufmerksam machen wollten, reagierte der 61-jährige BMW-Fahrer nicht.

Daraufhin beschlossen die Beamten, den Pkw-Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Trotz mehrfacher eindeutiger Anhaltesignale reagierte der Mann allerdings nicht. Der 61-Jährige fuhr sehr zügig weiter in Richtung Mühlenweg. Erst nachdem die Beamten neben Blaulicht auch das Martinshorn einschalteten, hielt der BMW in der Brandenburger Straße an.

Die Polizisten bemerkten neben einer Flasche Vodka im Auto auch deutlichen Alkoholgeruch bei dem 61-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,59 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein, sowie den Fahrzeugschlüssel.

