Saisonende im Freibad – Hundeschwimmen in Almke!

Almke. Die Freibadzeit geht in Almke arg frisch zu Ende: Die Wärmepumpe war die ganze Saison ausgefallen. Am 25. September dürfen die Hunde ins Wasser.

Die Vierbeiner werden die frischen Wassertemperaturen (es wird nicht mehr wärmer als 17 Grad im Almker Bad) nicht stören: Ihnen gehört am 25. September von 9 bis 16 Uhr das Freibad!Hundeschwimmen ist dann angesagt. Von 9 bis 16 Uhr. Eintritt: „Es fallen pro Hundebein 50 Cent an“, wie Schwimmmeister Sven Taubel schmunzelnd erläutert. Und er erinnert daran, dass Frauchen und Herrchen dann nicht mehr ins Wasser dürfen. Für die Zweibeiner ist diesen Sonntag, also am 18. September letzte Chance, ins kühle Nass abzutauchen.

Während im Freibad Fallersleben ebenso wie im VW-Bad die Wassertemperatur wegen der Energiekrise auf nur noch auf maximal 22 Grad erwärmt wurde, musste man in Almke diese Saison gänzlich auf die Sonne setzen. Die Technik im Blockheizkraftwerk, das über eine Wärmepumpe das Almker Bad seit einigen Jahren beheizen kann, ist an der Stelle defekt. Eine neue Wärmepumpe, dies teilte die Stadt jetzt auf Nachfrage mit, sei zwar geliefert, stehe aber für diese Saison nicht mehr zur Verfügung. „Der Einbau und die Abstimmung mit dem Blockheizkraftwerk dauert noch an“, teilte Jan-Niklas Schildwächter auf Nachfrage mit. „Die Saison im Freibad Almke wird leider ohne Wassererwärmung abgeschlossen werden müssen.“

Funktionierende Technik ist auch fürs Seminarhaus vom Stadtjugendring wichtig

Das Almker Bad wird vom Stadtjugendring betrieben. Ebenso wie der benachbarte Zeltplatz mit seinen Seminar- und Funktionsräumen. Christopher Donath, Geschäftsführer des Stadtrugendringes hofft nicht zuletzt mit Blick auf die gesamte Infrastruktur dort, dass die Technik der Biogasanlage bald wieder funktioniert. „Wir stehen ja wieder vor der Wintersaison. Fürs Seminarhaus und auch die die Versorgungsleitungen ist das wichtig. Es geht um den Betrieb und auch die Instandhaltung der Leitungen. Die Wasserleitungen müssen beispielsweise keimfrei bleiben. Der Motor des Blockheizkraftwerkes hat zentrale Funktion dabei“, so Christopher Donath. In Almke kooperieren Stadt, Stadtjugendring und die Bioenergie Almke.

Die Geschichte des Almker Freibades datiert auf1933 zurück und hat seinen Ursprung in einem befestigten Badeteich. Trotz Wasseraufbereitung, Edelstahlauskleidung der Becken und Beheizung durch die Abwärme der Biogasanlage hat das Bad an der Volkmarsdorfer Straße seinen Naturbadcharakter nicht verloren. Am 18. September (9 bis 19 Uhr) ist letzter Tag. Die Woche drauf dürfen wie gesagt dann die Vierbeiner ins kühle Nass.

In Fallersleben wird ebenfalls am 18. September Saisonschluss sein. Jedenfalls für den öffentlichen Badebetrieb. Am 24. September lädt das Gymnasium Fallersleben zum Entenrennen für den guten Zweck ein. Am selben Tag ist das VW-Bad in der Hand der Modellschiffer.

