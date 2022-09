Wolfsburg. Die Wolfsburger Neuland will das Hochhaus in der Saarstraße verkaufen. Sie braucht dringend Geld für die energetische Sanierung des Bestandes.

Das Hochhaus in der Saarstraße 39 war Wolfsburgs erstes Hochhaus. Jetzt bietet die Wohnungsgesellschaft Neuland es zum Verkauf an.

Wohnen in Wolfsburg

Wohnen in Wolfsburg Wolfsburger Neuland in Geldnot: Hochhaus steht zum Verkauf

Rund 560 Millionen Euro benötigt die Wohnungsgesellschaft Neuland, um ihren Immobilienbestand bis 2045 klimaneutral zu machen und damit ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Wo das Geld für die energetische Sanierung herkommen soll, ist unklar. In dieser Woche bot die Neuland das Hochhaus in der Saarstraße 39 zum Verkauf an.

Das Tochterunternehmen der Stadt Wolfsburg will in den nächsten 20 Jahren als eine Art eierlegende Wollmilchsau umfassend sanieren, die Mieten günstig halten und geschäftsfähig bleiben. „Das Ganze wird weiter virulent durch die steigenden Energiepreise“, erklärt Geschäftsführer Hans-Dieter Brand. Viele Neuland-Mieter hätten einen eher knappen Geldbeutel. Es gehe also nicht nur darum, CO2-neutral zu werden, sondern auch um bezahlbare Nebenkosten.

Um klimaneutral zu werden, muss die städtische Wohnungsgesellschaft den durchschnittlichen Kohlendioxidausstoß pro Quadratmeter und Jahr von 56 auf 12 Kilogramm drücken. Ein Teil dieser Leistung nimmt ihr Volkswagen ab, wenn die Kraftwerke komplett von Kohle auf Gas umgestellt werden. Damit wird die Fernwärme, mit denen die Neuland-Mieter heizen, sprunghaft klimafreundlicher.

Rund 6000 Wohnungen brauchen energetische Sanierung

Reichen wird das allerdings nicht. Etwa die Hälfte der 12.000 Neuland-Wohnungen fällt in die Energieeffizienzklassen E oder schlechter – sie müssen alle saniert werden. Der Aufwand ist enorm: Auf dem Laagberg investierte das Unternehmen 44 Millionen Euro, um 3,6 Prozent ihres Bestandes auf Stand zu bringen.

Wenn wie dort Sanierungskosten von 1700 Euro pro Quadratmeter anfallen, muss die Neuland für die gesamte Sanierungsfläche von 330.000 Quadratmetern rund 560 Millionen Euro einplanen. „Das ist ein echtes Problem für uns“, sagte Brand in der Sitzung des Strategieausschusses. Der Finanzierungsbedarf sei riesig, das Mieterhöhungspotenzial gering. Die Baukosten steigen, Kredite sind teurer geworden. Die Neuland müsse aufpassen, sich nicht zu überschulden.

Neuland bräuchte Kapitalerhöhung – doch Stadt Wolfsburg ist auch blank

Helfen würde eine Finanzspritze der Stadt Wolfsburg. Doch an eine nennenswerte Kapitalerhöhung ist angesichts der schwierigen Haushaltslage kaum zu denken, ganz im Gegenteil: Die Kommune soll anders als in den Vorjahren sogar eine Gewinnausschüttung von der Neuland erhalten.

Der SPD-Ratsherr Ralf Krüger geht nicht davon aus, dass die Neuland und die Stadt Wolfsburg den kompletten Wohnungsbestand aus eigener Kraft sanieren können. Er plädierte dafür, Unterstützung von Land und Bund einzufordern.

Neuland will das Hochhaus in der Saarstraße 39 verkaufen

AfD-Ratsherr Thomas Schlick regte an, es mit der Umsetzung der Klimagesetze nicht zu eng zu nehmen, wenn keine Sanktionen drohen. Das ist allerdings weder für Hans-Dieter Brand noch für Oberbürgermeister Dennis Weilmann eine Option: Sie betonten, dass es auch darum gehe, die Heizkosten für die Mieter im Rahmen zu halten. „Wir müssen jetzt handeln“, so Brand.

Die Neuland scheint bereits einen Weg gefunden zu haben, kurzfristig Geld zu beschaffen. In dieser Woche hat sie das HochhausSaarstraße 39 zum Verkauf inseriert. 86 Wohnungen, zwei Gewerbeflächen, acht Garagen und zwei Funkantennen sollen als Paket weggehen. „Das Hochhaus in der Saarstraße 39 ist aktuell nahezu voll vermietet und die Wohnungen – größtenteils Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Balkon und Ein-Zimmer-Single-Wohnungen – erfreuen sich guter Nachfrage“, heißt es auf der Unternehmens-Website.

