Wolfsburg: Schwerverletzter nach Kollision von zwei Radfahrern

Wolfsburg. Auf der Dieselstraße ist es am Samstagabend zu dem Unfall gekommen. Außerdem gab es in einem Mehrfamilienhaus im Kiebitzweg einen Kellerbrand.

In Wolfsburg hat sich am Samstag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ereignet (Symbolfoto).

Auf der Dieselstraße ist es am Samstagabend um kurz vor 21 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Einer der Beteiligten verletzte sich bei der Kollision nach Angaben der Polizei so schwer, dass er im Klinikum behandelt werden musste.

Bei dem 44 Jahre alten Unfallverursacher stellte die Polizei über zwei Promille Atemalkohol fest. Daher wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme veranlasst, und er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Große Aufregung in Wolfsburg: Kellerbrand am Samstagabend

In Wolfsburg ist am Samstagabend in einem Keller ein Feuer eingebrochen. Wie die Polizei schreibt, ereignete sich der Brand gegen 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Kiebitzweg. Die Hausbewohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus begleitet, bis der Brand gelöscht werden konnte.

Es wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wie es zu dem Brand in dem Kellerraum kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de