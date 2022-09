Wolfsburg. Der Diebstahl ereignete sich am Samstag in der Filiale in der Porschestraße. Die Polizei ermittelte, dass es nicht der erste Diebstahl des Mannes war.

In einer C&A-Filiale in Wolfsburg hat ein 29-Jähriger Waren gestohlen. Anschließend kam er ins Gefängnis.

Polizei Wolfsburg 29-Jähriger stiehlt bei C&A in Wolfsburg – und kommt in Haft

In der Wolfsburger C&A-Filiale in der Porschestraße hat sich am späten Samstagvormittag um kurz vor 11.30 Uhr ein Ladendiebstahl ereignet. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Ladendetektiv die Tat und beobachtete den Täter beim Verlassen des Geschäfts. Die eingesetzten Polizisten konnte der Ladendetektiv an den Täter heranführen, die den 29 Jahre alten Mann daraufhin festnahmen.

Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes stellte die Polizei fest, dass dieser bereits mehrfach wegen gewerbsmäßiger Diebstähle in Erscheinung getreten war und dass bereits nach ihm gefahndet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese entschied, dass der Mann vorerst weiter in Haft bleibt.

