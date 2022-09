Behördengänge ohne Wege: Wolfsburg hat nun ein Online-Rathaus

Wunschkennzeichen bestellen, Auto zulassen, Verkehrsordnungswidrigkeit anzeigen - für all das müssen die Bürger in Wolfsburg nicht mehr ins Rathaus, sie können es auch im Online-Rathaus erledigen.

Seit zwei Wochen ist Wolfsburgs Online-Rathaus geöffnet. Irgendwann sollen die Bürger hier mit einer Anmeldung an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr Zugang zu allen Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Wolfsburg, des Landes und des Bundes haben. Die ersten Funktionen sind unter rathausonline.wolfsburg.de freigeschaltet.

Am meisten genutzt werden bislang die Online-Terminvergabe, die Fahrzeugzulassung, die Bestellung von Wunschkennzeichen, der Traukalender, die Melderegisterauskunft und die Sperrmüllanmeldung. Außerdem können die Wolfsburger unter anderem bequem vom Sofa aus oder von unterwegs Urkunden anfordern, Fundsachen suchen und melden, ein Gewerbe anmelden oder Schwarzarbeit sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten anzeigen.

„Wir bringen Verwaltungsdienstleistungen Schritt für Schritt ins Wohnzimmer unserer Bürgerinnen und Bürger“, erklärt die Dezernentin für Informationstechnologie, Iris Bothe. „Unser Online-Rathaus ist das Eintrittstor zu unseren digitalen Verwaltungsdienstleistungen“, fasst Oberbürgermeister Dennis Weilmann zusammen.

Wolfsburger Online-Rathaus: Einmal registrieren, alles nutzen

Um die Services im Wolfsburger Online-Rathaus nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung unter servicekonto.niedersachsen.de erforderlich. Mit den Zugangsdaten können Bürger das Online-Rathaus nutzen und sich gleichzeitig bei der Stadtverwaltung authentifizieren. So könnten Anträge rechtssicher eingereicht und persönliche Daten automatisch in neue Anträge übernommen werden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Die Bezahlung läuft über Kreditkarte, Paypal oder Giropay.

Außerdem können Informationen und Bescheide zu Anträgen auf Wunsch schnell und digital ins Servicekonto-Postfach zugestellt werden. Auch Bearbeitungsstände sollen jederzeit online einsehbar sein.

Viele Behördengänge können die Wolfsburger sich sparen

Auf Anfrage von Werner Reimer (CDU) versicherte Jan-Hendrik Klamt kürzlich in der Sitzung des Strategieausschusses, dass der digitale Weg den direkten Kontakt und den Postweg nicht ersetzt: Der Gesetzgeber verlange, dass alle Prozesse auch analog vorgehalten werden, so der Leiter des Referates Zentrales Organisationsmanagement. Bürger, die das persönliche Gespräch vorziehen, können ihre Behördenangelegenheiten also auch weiterhin in den Behörden regeln.

Eigentlich verpflichtet das 2017 erlassene Onlinezugangsgesetz Bund, Länder und Kommunen, spätestens Ende diesen Jahres all ihre Verwaltungsdienstleistungen auch digital anzubieten. Wie Oberbürgermeister Dennis Weilmann in der Sitzung des Strategieausschusses feststellte, schafft das in diesem Zeitrahmen keine Kommune.

Digitalisierung der Verwaltung zieht sich in Deutschland hin

Die Kommunen sind bei den allermeisten Dienstleistungen nicht selbst für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig. Die Verantwortung liegt zum Teil beim Bund, zum Teil bei den Ländern, zum Teil gibt es geteilte Kompetenzen. Die Länder wiederum gehen arbeitsteilig vor. Und es hat sich herausgestellt, dass eine von einem Land entwickelte Lösung nicht immer eins zu eins auf andere Länder übertragbar ist. So geht manches nur im Schneckentempo voran.

Der Leiter des Geschäftsbereichs Informationstechnologie, Mirko Kratzer, kündigte dem Strategieausschuss an, dass in Kürze über das Online-Rathaus rund 100 zusätzliche Dienstleistungen zur Verfügung stehen werden. Dann wird das Niedersächsische Antragssystem für Verwaltungsdienstleistungen (Navo) eingebunden.

