Wolfsburg: Skandal-Rapperin Lady Bitch Ray zu Gast im Kunstmuseum

Wolfsburg. Lady Bitch Ray wird am 28. September beim Volkswagen Art4All auftreten. Dort spricht sie über Feminismus, Intersektionalität und ihre Erfahrungen.

Die Linguistin Reyhan Şahin, aka Rapperin Lady Bitch Ray spricht am 28. September ins Wolfsburger Kunstmuseum über Feminismus. (Archiv)

Dr. phil. Reyhan Şahin aka Lady Bitch Ray ist am Mittwoch, 28. September, beim Volkswagen Art4All zu Gast im Kunstmuseum Wolfsburg. Passend zur aktuellen Ausstellung Empowerment wird sie zum Thema Feminismus und Intersektionalität sprechen, wie das Wolfsburger Kunstmuseum schreibt. Außerdem wird sie von ihren Erfahrungen als Wissenschaftlerin, Rapperin und Alevitin berichten und das Spoken Word-Gedicht „Ode an den Glauben“ performen. Auf diese Themen geht sie auch in ihrem Buch „Yalla, Feminismus!“ ein.

Moderiert wird der Talk um 18 Uhr von den Kuratoren der Ausstellung Empowerment. Wie jeden letzten Mittwoch im Monat ist der Eintritt beim Volkswagen Art4All von 16 bis 21 Uhr frei. Zudem gibt es kostenlose Führungen um 16, 17 und 19.30 Uhr. Auch geplant ist ein Mitmach-Workshop im Besucheratelier. Dort können Teilnehmer Empowerment-Buttons mit Mini-Collagen, eigenem Piktogramm oder Schriftzug basteln können.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de