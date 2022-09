Ehrenamt überrascht Dankeschön für Sammann als Ehrenamtliche in Kästorf

Mit dem Projekt „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbundes zusammen mit 18 niedersächsischen Sportregionen soll Ehrenamtlichen eine besondere Anerkennung und Wertschätzung zu teil werden. Auf diese Weise überrascht wurde Susanne Sammann vom SSV Kästorf-Warmenau.

Während eines Training der Bodyfitness-Gruppe in der Kästorfer Halle wurde Übungsleiterin Sammann vom SSB-Vorsitzenden Timo Kaupert und dem Vorstand des SSV überrascht. Der Vereinsvorsitzende Heinz König sagte in Richtung Sammans: „Du bist für unseren Verein und für Kästorf ein echtes Juwel und unbezahlbar. Weil das so ist, wollten wir das auch gerne öffentlich ehren und dir damit auch ein großes Stück Respekt für dein ehrenamtliches Engagement im Sinne des Sports und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes zollen.“

Ohne Ehrenamtliche wäre der Breitensport ärmer

Im Vorfeld hatten Vereine bei der Sportregion (Gifhorn, Helmstedt, Wolfsburg) eine Engagierte oder einen Engagierten nominieren können. „Dabei sollen besonders ,unsichtbare’ Helfer und Stützen des Vereins geehrt und in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden“, heißt es in der Mitteilung.

So wie Sammann eben. „Ohne solch engagierten Menschen in den vielen Vereinen wäre das Angebot im Breitensport weitaus geringer“, erklärte der SSB-Vorsitzende Timo Kaupert. Nach der Ehrung gab es für die Bodyfitness-Gruppe und alle Anwesenden einen Becher Sekt, anschließend wurde das Training wie gewohnt fortgesetzt. Denn wie Sammann sagte: „Ich freue mich natürlich sehr über diese Ehrung und diese Überraschung, aber Training ist Training, und deshalb geht es jetzt wie gewohnt mit Engagement und Motivation weiter.“

red

