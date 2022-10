Wolfsburg. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Polizei Wolfsburg sucht außerdem Zeugen in einem Fall.

Auf der B 188 kam es am Samstagabend zu einem Unfall mit drei beteiligten Personen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Polizei Wolfsburg Unfall auf der B 188 in Warmenau – Drei Verletzte

Am Samstagabend ist es gegen 18.40 Uhr auf der Bundesstraße 188 in Richtung Weyhausen in Höhe Warmenau zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste ein 38-Jähriger Hannoveraner seinen VW T-Roc abbremsen, woraufhin der hinter ihm fahrende 47-Jährige aus Schwäbisch Gmünd seinen Ford Focus ebenfalls abbremsen musste. Er konnte sein Fahrzeug allerdings rechtzeitig zum Stehen bringen. Das gelang dem dahinter fahrenden 21-Jährigen Braunschweiger mit seinem Skoda Fabia allerdings nicht, sodass dieser in den Ford auffuhr.

Drei Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Da der Aufprall sehr groß war, krachte der Ford anschließend in den T-Roc. Dabei zogen sich alle drei Fahrer leichte Verletzungen zu und wollten sich dann selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Skoda Fabia und der Ford Focus wurden im Anschluss abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für Sachbeschädigung im Einkaufszentrum

Ein aufmerksamer Zeuge hat sich am Samstag um 0.25 Uhr bei der Polizei gemeldet. In der Rabenbergstraße im Ortsteil Rabenberg hat der Anwohner im angrenzenden Einkaufszentrum eine Gruppe Jugendlicher gesehen, von denen eine männliche Person mit einer Axt auf Gegenstände einschlug.

Obwohl die Polizei mehrere Streifen zum Einsatzort entsandte und der Anwohner die Fluchtrichtung der Gruppe angab, konnte diese nicht mehr von den Polizisten angetroffen werden. Auch weitere Fahndungsmaßnahmen in dem Stadtteil verliefen ohne Erfolg.

Mehrere Sachbeschädigungen in Rabenberg

Bei der Absuche des Einkaufszentrums entdeckten die Beamten dann Schäden an einem Unterstand für Einkaufswagen eines Supermarkts, eingeschlagene Scheiben an einem öffentlichen Bücherschrank des Stadtteils und ein beschädigtes Verkehrszeichen.

Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen, die diese Personengruppe gesehen haben oder Hinweise auf die Identität des Verursachers geben können. Meldungen dazu können telefonisch bei der Dienststelle in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361-46460 oder per E-Mail an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de erfolgen. Gegen den noch unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

