Agiler Wolfsburger Teenager „Boomer“ sucht liebevolles Zuhause

Wolfsburg. Der American Staffordshire Terrier wurde am Kanal ausgesetzt. Er ist ein echter Schatz und sucht ein Zuhause, in dem er für immer bleiben darf.

Boomer wurde einfach am Kanal ausgesetzt, allein gelassen und versteht einfach nicht wieso, wie das Wolfsburger Tierheim mitteilt. Nun sucht der agile junge Bursche ein Zuhause, in dem er für immer bleiben darf.

Boomer sei lieb zu Menschen, nur oftmals etwas stürmisch, bei fremden Hunden entscheide die Sympathie. „Mädels“ möge er aber lieber. Der junge Hund brauche nur noch den „gewissen Feinschliff“, um sich in aufregenden Situationen selbst regulieren zu können.

Rasseerfahrungen wären für Boomer von Vorteil

Es wäre von Vorteil, wenn man Rasseerfahrung mitbringt und einen festen, sicheren Stand hat, um das junge Muskelpaket halten zu können. Boomer sei wirklich ein Schatz, der einfach nur klare Strukturen und Beschäftigung brauche. Boomer ist circa ein Jahr alt und ein American Staffordshire Terrier.

Kontakt zum Tierheim Wolfsburg

Zusammen mit dem Tierheim Wolfsburg stellen wir regelmäßig einmal im Monat ein oder mehrere Tier/e vor, für das/die das Team ein liebevolles

neues Zuhause sucht.

Zur ersten Kontaktaufnahme

ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter Telefon (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar.

Besuche im Tierheim in Sülfeld sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Tierheim-Homepage: www.tierheimwolfsburg.de.

red

