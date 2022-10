Autostadt Wolfsburg: Sidney Hoffmann und eine Premiere

Fans der Volkswagen-R-Modellfamilie kamen am Samstag in der Autostadt in Wolfsburg voll auf ihre Kosten: Unter dem Motto „R & Coffee“ bat Volkswagen R die Mitglieder des R-Freundeskreises zum Fachsimpeln und auf einen Kaffee in das Ambiente des Themenparks, wie die Autostadt mitteilt. Begrüßt wurden die Teilnehmenden von Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, Reinhold Ivenz, Leiter Volkswagen R, und Peter Jost, Leiter Vertrieb und Marketing Volkswagen R.

Azubi-Fahrzeugprojekt der Volkswagen Group Retail Deutschland

Neben den rund 160 Schmuckstücken der Teilnehmenden und den neuesten Fahrzeugen der R-Modellfamilie wartete auf die Besucher ein ganz besonderes Highlight: die feierliche Enthüllung des Golf R „Hurricane“ – das Azubi-Fahrzeugprojekt der Volkswagen Group Retail Deutschland. Mittendrin statt nur dabei war auch TV-Moderator und Volkswagen-R-Markenbotschafter Sidney Hoffmann – gemeinsam mit den am Projekt beteiligten Auszubildenden präsentierte er das 526-PS-starke Unikat das erste Mal der Öffentlichkeit.

Auf dem Gelände der Ausfahrt sorgten zwei Highend-Fahrsimulatoren der Aschaffenburger Manufaktur Zeeem-E-Sports GmbH für ultrarealistische R-Rennerlebnisse auf der digitalisierten Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

red

