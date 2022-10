Wolfsburg. Über vier Wochen lang bietet die Autostadt wieder einen Wintermarkt und Eislaufen an. Dabei setzt die Autostadt auch Energiesparmaßnahmen um.

Autostadt Wolfsburg Wintervergnügen in der Autostadt startet am 25. November

Unter dem Motto „Winter. Wunder. Wow.“ verwandelt sich die Autostadt vom 25. November bis 28. Dezember wieder zu einem Eis- und Schneevergnügen für die ganze Familie. Über vier Wochen lang können Groß und Klein auf der 4000 Quadratmeter großen Eisfläche Schlittschuhlaufen und den Wintermarkt mit seinen kulinarischen Angeboten genießen.

Eislaufen, Eisstockschießen und Outdoor-Disco

Die 4000 Quadratmeter große Eislauffläche ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Am Abend verwandelt sie sich dann in eine Outdoor-Disco, bei der ein Live-DJ auftritt und Musik verschiedener Genres gespielt wird. Die Schlittschuhe für die Eisfläche können dabei entweder selbst mitgebracht oder vor Ort für vier Euro ausgeliehen werden.

Das beliebte Eisstockschießen wird ebenfalls wieder angeboten. Für die kleineren Kinder bis zwölf Jahre bietet die 1000 Quadratmeter große Schneespielwelt wieder mit dem Rodelhügel, großen und kleinen Spielzeugen und viel Schnee einen Ort zum Toben.

Wintermarkt, Karussell und Feuerzangenbowle

Besucher des Wintervergnügens dürfen sich auch wieder auf den Wintermarkt mit seinen geschmückten Buden freuen. Neben Inspirationen für individuelle Weihnachtsgeschenke wird es einige besondere kulinarische Überraschungen geben, wie die Autostadt ankündigt. Klassiker wie Kaiserschmarrn werden ebenfalls angeboten. Der weitläufige Wintermarkt wird dabei erneut vom festlich geschmückten Weihnachtsbaum überragt.

Für die Kleinen steht vor dem Kundencenter ein historisches Karussell bereit. Die großen Après-Ski-Fans können sich hingegen auf die Feuerzangenbowle im „Hüttenzauber“ freuen.

Kreativprogramm und Krimilesungen

Während der Adventswochenenden und der Weihnachtsferien bietet das Team der Autostadt Bildung ein winterlich-buntes Kreativprogramm. Familien können zum Beispiel ein Brettspiel für lange Abende bauen und Kinder und Jugendliche werden bei der Herstellung von nachhaltigen Geschenkanhängern sowie digital gestaltetem Baumschmuck kreativ.

Die beliebte „Weihnachtsbäckerei“ richtet sich an Kinder ab acht Jahre. Das Gestaltungsangebot an den Werkstationen im Mobiversum rundet den Autostadt Besuch ab. Das gesamte Angebot gibt es ab Mitte November unter www.autostadt.de/winter.

Darüber hinaus feiern die Krimilesungen „Crime in Prime“ dieses Jahr ihr 20. Jubiläum. Schauspieler Roland Kalweit lädt am 1., 8., 15. und 22. Dezember, jeweils um 20 Uhr in die Katakomben des Premium Club House ein. Tickets gibt es ab dem 1. November 2022 für 15 Euro im Onlineshop der Autostadt unter www.autostadt.regiondo.de/autostadt.

Energieeinsparungen ohne Verzicht für die Besucher

Aufgrund der Energiekrise setzt die Autostadt in diesem Jahr zahlreiche Maßnahmen zum Energiesparen um. Dabei müssten die Besucher aber auf nichts verzichten, wie die Autostadt in einer Pressemitteilung angibt.

„Das aktuelle Weltgeschehen zeigt uns, wie wichtig es ist, das Miteinander in den Vordergrund zu stellen und solidarisch zu sein. Das tun wir, indem wir bei unserer diesjährigen Winterinszenierung erheblich Energie einsparen, ohne das vorweihnachtliche Erlebnis zu schmälern“, teilt die Geschäftsführung der Autostadt um Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert mit.

Das sind die Energiesparmaßnahmen der Autostadt

Konkret wird die Energie eingespart, indem die vier Schornsteine des VW-Kraftwerks in diesem Jahr nicht beleuchtet werden. Auch wird es – wie bereits im letzten Jahr – keine Eisfläche vor dem Porsche-Pavillon geben. Außerdem werden die Lichterketten in der Parklandschaft, die in ihrer Anzahl ebenfalls um etwa zehn Prozent reduziert wurden, nicht mehr über 24 Stunden, sondern nur noch von etwa 16.30 bis 23 Uhr, leuchten.

Die Lichterketten in der Parklandschaft werden zur Energieeinsparung von ca. 16.30 bis 23 Uhr eingeschaltet. Foto: Lennard Kugeler / Autostadt

Darüber hinaus wird die Illumination der Autotürme und die weitere Beleuchtung im Park auf ein notwendiges Maß reduziert. Auch der beheizte Außenpool des Hotels The Ritz-Carlton wird im Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 1. Februar 2023 außer Betrieb genommen.

Mit diesen Maßnahmen könne die Autostadt über 50 Prozent der Energie im Vergleich zu 2019 einsparen. Dieses Jahr bietet sich gut als Vergleich an, weil es das Jahr der letzten Winterinszenierung ohne Corona-Auflagen und dadurch bedingten Angebotsveränderungen war, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

