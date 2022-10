Unbekannter beschädigt Schranke einer Wolfsburger Grundschule

Wolfsburg. Die Schrankenanlage an der Leonardo-da-Vinci-Grundschule ist kaputt – vermutlich durch einen Unfall. Die Wolfsburger Polizei ermittelt nun.

Die Wolfsburger Polizei hofft auf Hinweise zur beschädigten Schranke an der Da-Vinci-Grundschule.

Bei einem Verkehrsunfall am ersten Oktoberwochenende ist die Schrankenanlage der Leonardo-da-Vinci-Grundschule in der Wolfsburger Örtzestraße so stark beschädigt worden, dass diese nicht mehr funktionsfähig ist. Das berichtet die Polizei.

Ein Mitarbeiter der Schule bemerkte die kaputte Schranke demnach am Abend des 1. Oktober gegen 20 Uhr. „Noch zwei Stunden zuvor befand sich diese in einwandfreiem Zustand“, erklärt die Wolfsburger Polizei weiter. Da sich niemand als Unfallverursacher zu erkennen gegeben hatte, verständigte der Mitarbeiter die Polizei.

Die näheren Umstände des Unfalls seien Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

