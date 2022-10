Almke. Verkehrssicherheitsberaterin Silke Hitschfeld bietet das Training in Almke an. Zum Abschluss dürfen alle Kinder in den Streifenwagen klettern.

Verkehrserziehung Kinder üben in Wolfsburg richtiges Verhalten im Straßenverkehr

Ein Fahrradtraining der besonderen Art fand kürzlich in Almke statt. 19 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren übten das richtige Verhalten im Straßenverkehr, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Carolin Tappenbeck stellte immer wieder erschrocken fest, dass nicht nur Autofahrer, sondern auch die Kinder die Kurve beim Abbiegen schneiden und nicht ausreichend rechts fahren. Kurzerhand fragte die Mutter von drei Jungs die Verkehrssicherheitsberaterin Silke Hitschfeld an, ob ein Training in dem kinderreichen Ortsteil stattfinden kann.

Kurve nicht schneiden

19 Jungs und Mädchen standen pünktlich mit ihren Rädern parat, um noch etwas dazuzulernen. Obwohl alle vorbildlich mit Helm ausgestattet waren und von sich aus erzählten, warum das Tragen Sinn ergibt, verfolgten sie gespannt den Aufprall des rohen Eis – einmal im extra ausgestatteten Eier-Fahrradhelm und einmal ohne – allerdings gleich in der Pfanne.

Anschließend ging es in den Ort und zur besagten Kurve. Hier konnte schnell ausgemacht werden, wo denn ein Unfall droht. Mit gelber Kreide wurden gemeinsam Pfeile an den rechten Fahrbahnrand gemalt, um deutlich zu machen: Hier fährt man am sichersten. Und tatsächlich kam ein Autofahrer entgegen und schnitt ebenfalls den Kurvenverlauf. Wie gut, dass alle Kinder auf den Pfeilen entlangfuhren und es zu keinem Zusammenstoß kam.

Wer noch unsicher war, bekam einen Smiley auf den rechten Handrücken und konnte sich während der kleinen Ausfahrt stets orientieren. Zum Abschluss durften alle Kinder noch einmal in den Streifenwagen klettern und die Handschellen ausprobieren, während die Fahrräder mit Reflektoren und die Fahrer mit Leuchtbändern ausgestattet wurden.

