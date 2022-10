Partielle Sonnenfinsternis: Beobachtung im Planetarium Wolfsburg

Am Dienstag, 25. Oktober, zieht der Mond über die Sonne, die Sonne verfinstert sich – und es findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Die Bedeckung durch den Mond sei dieses Mal fast doppelt so stark wie bei der letzten Sonnenfinsternis im Juni 2021, teilt das Planetarium Wolfsburg mit.

„Sonnenfinsternisse sind seltene Schauspiele“

Grund genug für Niedersachsens größtes Planetarium, ein eigens für diesen Anlass gestricktes Programm anzubieten. „Spannendes am Himmel gibt es nicht nur in der Nacht!“, sagt Eileen Pollex, Geschäftsführerin des Wolfsburger Planetariums.

„Sonnenfinsternisse sind seltene Schauspiele, deshalb ist es uns ein Anliegen, kleine und große Besucherinnen und Besucher an diesem Tag die besondere Möglichkeit zu bieten, dieses Himmelsschauspiel live im Planetarium Wolfsburg mitzuerleben“, sagt Pollex.

Teleskope sind mit speziellen Sonnenfiltern ausgestattet

Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Special des interaktiven Live-Ferienprogramms „Eine Reise in die Sternenwelt“, in dem die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Lanz-Kröchert dem Publikum mit der besonderen Planetariumstechnik zeigen wird, wie Sonnen- und Mondfinsternisse eigentlich ablaufen.

Direkt im Anschluss an das Programm in der Planetariumskuppel kann die Sonnenfinsternis ab 11.30 Uhr – gutes Wetter vorausgesetzt – live auf der Wiese vor dem Planetarium durch die Teleskope, die mit speziellen Sonnenfiltern ausgestattet sind, beobachtet werden. Das Planetarium weist darauf hin: „Bitte nie direkt und ungeschützt in die Sonne gucken. Sonnenfinsternis-Brillen können – in begrenzter Anzahl – im Planetarium käuflich erworben werden.“

Daumen drücken für klares Wetter

Im Anschluss an die Beobachtung gibt es abschließend ab 14.30 Uhr im Sternensaal die Automatik-Show „Die Sonne – unser lebendiger Stern“ zu sehen, in der die Geheimnisse unserer Sonne in spektakulären Bildern vermittelt werden. „Jetzt heißt es also nur noch Daumen drücken für klares Wetter“, blickt das Planetariums-Team voraus.

Sollte das Wetter keine Live-Beobachtung auf der Wiese zulassen, wird es im Sternensaal noch die Möglichkeit geben, ein paar schöne Ansichten digitaler Finsternisse zu präsentieren. Für die Veranstaltung „Eine Reise in die Sternenwelt“ und „Die Sonne – unser lebendiger Stern“ gelten die regulären Eintrittspreise (8,50 Euro und ermäßigt 6 Euro), die Teilnahme an der Live-Beobachtung ist kostenlos.

Kontakt: Planetarium Wolfsburg, Uhlandweg 2, info@planetarium-wolfsburg.de. Reservierung unter (05361) 8999320. Ticketshop auch im Internet unter www.planetarium-wolfsburg.de.

red

