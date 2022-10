VWI schafft in Wolfsburg Rückzugsorte für Vögel und Insekten

In der Beethovenstraße in Fallersleben sind unter anderem Rückzugsorte für Tiere entstanden.

Volkswagen Immobilien (VWI) plant, seinen Wohnungsbestand in Wolfsburg mit unterschiedlichen Biodiversitätsmaßnahmen aufzuwerten und sammelt erste Erfahrungen mit einem Projekt in der Beethovenstraße, das kürzlich von der VWI-eigenen Gärtnerei umgesetzt wurde. Auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern seien dazu drei ehemalige Wäscheplätze entsiegelt und renaturiert, ein ehemaliger Sandkasten in die Fläche integriert sowie die gesamte Umgebung abwechslungsreich bepflanzt worden, teilt VWI mit.

Lebensräume zur Förderung der Artenvielfalt

„Die neugestaltete Fläche in der Beethovenstraße wird nun auch für unsere Mieter und Mieterinnen attraktiver, da sie nun wieder draußen in der Natur sitzen können und spätestens im Frühjahr auch etwas zu sehen haben, wenn die Pflanzen und Tiere aus dem Winterschlaf kommen. Durch die Renaturierung der Flächen schaffen wir diverse neue Lebensräume zur Förderung der Artenvielfalt und zeigen auf, was aus menschengeschaffen Dingen neu entstehen kann“, sagt Sandra Dieckmann, Leiterin Unternehmensfinanzierung und Nachhaltigkeit. Entstanden seien attraktive Kommunikationsflächen mit neuen Sitzgelegenheiten im Grünen sowie Rückzugsorte für Vögel und Insekten in aufgebrochenen Steinhaufen, Totholzhecken und Insektenhotels. Die Anwohner und Anwohnerinnen der Beethovenstraße seien während einer Info-Veranstaltung des VWI-Kundenservices frühzeitig über die Maßnahme informiert worden. In einem Schaukasten aus recyceltem Holz neben dem neu gestalteten Sandkasten würden zudem in Kürze weitere Informationen zu den unterschiedlichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

„Unser Ziel ist es in erster Linie, Erfahrungen mit diesem Pilotprojekt zu sammeln – was funktioniert und wird sowohl von unseren Mietern und Mitarbeiterinnen als auch der Natur angenommen? Wir freuen uns auf den Frühling und die konstruktiven Rückmeldungen der Anwohner und Anwohnerinnen“, sagt Projektleiterin Birgitta Gutsmann. Weitere Biodiversitätsmaßnahmen dieser Art sollen in Wolfsburg umgesetzt werden.

