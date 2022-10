Wolfsburger Hochhaus-Bewohner hoffen auf guten Vermieter

Die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland hat erste Interessenten für das Hochhaus in der Saarstraße.

Mit verschiedenen Vertragsklauseln will die städtische Wohnungsgesellschaft Neuland die Mieter ihres zum Verkauf stehenden Hochhauses in der Saarstraße vor extremen Mieterhöhungen und anderen Problemen bewahren. Entsprechend entspannt lassen viele Bewohner den Eigentümerwechsel auf sich zukommen. Andere hoffen, dass ihr Zuhause in Wolfsburger Hand bleibt.

„Die Mieter wünschen sich, dass Volkswagen Immobilien das Haus kauft“, sagt eine Bewohnerin. „Das haben schon viele gesagt.“ Die Frau hält es für durchaus vorstellbar, dass das Wolfsburger Unternehmen zugreift. VWI sei in der Vergangenheit schon einmal an dem Gebäude beteiligt gewesen.

Ihre Nachbarin fände es auch beruhigend, wenn Wolfsburgs zweite große Wohnungsgesellschaft übernähme. Sie möchte nicht, dass das Hochhaus an ein profitorientiertes Unternehmen aus Berlin oder einer anderen Stadt geht. Solche Eigentümer könnten die Wohnungen verkommen lassen oder versuchen, Altmieter hinauszuekeln, befürchtet die Wolfsburgerin.

Hochhaus-Verkauf in Wolfsburg: Neuland verhandelt mit Interessenten

Die Frau, die seit vielen Jahren in Wolfsburgs ältestem Hochhaus wohnt, hat allerdings Zweifel daran, dass das Gebäude Baujahr 1960 aktuell sonderlich attraktiv ist. „Wenn ein Käufer es sich anguckt, wird er ganz schnell die Biege machen“, glaubt sie und zeigt abgenutzte Fußböden, fleckige Flurwände und schmutzige Treppenstufen auf verschiedenen Etagen.

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Das Burgwallcenter liegt am Eingang von Wolfsburg an der Braunschweiger Straße. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Dieses 16-geschossige Gebäude in der Saarstraße war Wolfsburgs erstes Hochhaus. Es wurde 1960 fertiggestellt. Früher gab es dort im Obergeschoss ein Café. Heutzutage befinden sich in dem Hochhaus 85 Wohneinheiten, zumeist Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Das „Diakonie-Hochhaus“ an der Nordsteimker Straße ragt mitten aus der Stadt auf. In dem Altenwohnheim gibt es auf dem Dach ein Café mit grandiosem Blick über Wolfsburg. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg „Don Camillo“ und „Peppone“, die zwei gigantischen Hochhäuser von 1969 an der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode, werden bestandssaniert. Bis 2023 sollen hier 210 Wohneinheiten entstehen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Die „Neuland-Burg“ an der John-F.-Kennedy-Allee in Detmerode wurde zurückgebaut und mit moderner Anmutung zu einer architektonischen Perle umgestaltet. Foto: LARS LANDMANN / regios24



Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Entlang der Allerstraße im Stadtteil Teichbreite in der Nordstadt gibt es eine Reihe von bunten Hochhäusern samt Spielplatz. Foto: Anja Weber / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Das Y-Hochhaus an der Schulenburgallee gegenüber des Hansaplatzes. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Blick durch das Glasdach im Eingang des Y-Hochhauses. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die den Himmel berühren – Hochhäuser in Wolfsburg Das Schillerteichcenter bietet neben 172 Eigentumswohnungen auch einem eigenen Schwimmbad Platz. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Luxus bietet Wolfsburgs ältestes Hochhaus nicht. Dafür sind die Mieten niedrig. Für mehr als 60 Quadratmeter zahlt eine der Mieterinnen 426 Euro – inklusive Betriebskosten. Bei Adel Ayaz (34) sind es 300 Euro für eine 38-Quadratmeter-Wohnung. Hat er Angst, dass ein neuer Eigentümer die Miete erhöhen könnte? „Ein bisschen.“

Ein Teil der Mieter wünscht sich VWI als neuen Vermieter

Ein älterer Herr im Fahrstuhl sieht dem Verkauf völlig entspannt entgegen. Auf die Frage, ob er sich sorge, antwortet er: „Nee. Ich bin da ganz gelassen.“ Eine 21-jährige Mieterin macht sich ebenfalls keinen Kopf. „Ich bin niemand, der Ansprüche stellt“, sagt sie. „Ich bin froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe.“

Die Wohnungsgesellschaft Neuland hat die Immobilie Mitte September zum Verkauf angeboten, um die energetische Modernisierung anderer Wohnungen zu finanzieren. „Wir stehen bereits mit Interessenten in Verhandlung“, berichtet die Geschäftsführung auf Anfrage.

Sie versichert: „Bei einem Verkauf des Objektes werden unter anderem diverse Mieterschutzklauseln mit dem Käufer vereinbart. Diese Klauseln schützen unsere Mieter auch vor ortsunüblichen Mieterhöhungen oder einer Verschlechterung der Mietkonditionen.“

Mieterschutzklauseln sollen Kündigungen ausschließen

Laut Verkaufsexposé soll sich der Käufer verpflichten, keine Eigenbedarfskündigungen vorzunehmen und Verträge der derzeitigen Mieter überhaupt nur in Fällen zu kündigen, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen, zum Beispiel wegen Zahlungsverzuges. Die Mieterschutzklauseln sehen weiterhin vor, dass der neue Eigentümer die Grundmiete nur anheben darf, wenn sie nicht mehr der üblichen Vergleichsmiete entspricht, und auch dann nur in gesetzlichem Umfang. Wohnungsmodernisierungen sollen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des derzeitigen Mieters stattfinden.

Aus dem Exposé geht auch hervor, dass die Neuland mit den Wohnungen zurzeit Jahres-Mieteinnahmen von rund 300.000 Euro erzielt. Die Kaltmiete liegt im Durchschnitt bei 5,69 Euro pro Quadratmeter. Fünf der 86 Wohnungen standen am 1. September leer.

