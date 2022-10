Wolfsburgs Kinder sollen schon früh über Umweltschutz nachdenken

Ganz im Zeichen des Umweltschutzes stand laut Mitteilung der Stadt das Klimacamp auf dem Aktivspielplatz Fallersleben. Hier befassten sich 14 Sechs- bis Zehnjährige spielerisch damit, was man ganz praktisch gegen den Klimawandel tun kann. Unterstützt wurden die pädagogischen Fachkräfte um Spielplatzleiterin Ricarda Seebohm von vier Schülerinnen des Ratsgymnasiums.

Die Zwölftklässlerinnen beschäftigten sich bei einem Planspiel in der Schule mit dem Thema Klimawandel und berieten sich mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wolfsburg über die Frage: Wie und wo können wir ein Klimaprojekt am besten praktisch umsetzen? Mit dem Herbstferienprogramm auf dem naturnahen Aktivspielplatz Fallersleben hatten sie einen geeigneten Ort dafür gefunden. Spielerisch sensibilisierten sie die Kinder für die Themen Umweltschutz und Klimawandel. So hatten sie sich zum Beispiel ein Klima-Memory ausgedacht, bei dem Probleme wie Luftverschmutzung mit Lösungen wie Fahrradfahren verbunden werden müssen.

Müllsammelaktion rund um das Gelände des Aktivspielplatzes

„Wir möchten erreichen, dass die Kinder früh über Umweltschutzthemen nachdenken“, sagt Lotte Neumann, Schülerin am Ratsgymnasium. Eine Müllsammelaktion rund um das Gelände des Aktivspielplatzes fand am Mittwoch statt. Was die Gruppe alles aufsammelte und auf zwei großen Schubkarren stapelte, brachte alle zum Staunen: Bier- und Schnapsflaschen, Ziegelsteine, Scherben und Plastiktüten. Johanna (10 Jahre): „Das Wochenthema ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Müll finden. Ich bin für Umweltschutz, weil sonst viele Pflanzen und Tiere sterben.“

Josephyn (10 Jahre) ergänzt: „Wir dürfen keine Plastiktüten verwenden, sondern Stoffbeutel. Es ist schön zu wissen, dass wir Pflanzen und Tieren das Leben gerettet haben.“ Ricarda Seebohm erläuterte den Kindern: „Wir helfen uns auch selber, wenn die Bienen die Blüten bestäuben können und wir sauberes Wasser haben.“

Mit regionalen Bio-Lebensmitteln wird eine „Spielplatzsuppe“ gekocht

Am Donnerstag stand zudem gemeinsames Kochen einer „Spielplatzsuppe“ am Feuer auf dem Programm. Dazu wurden zusammen regionale Bio-Lebensmittel eingekauft, vorbereitet, gekocht und gegessen.

Das „Klimacamp auf dem Aktivspielplatz Fallersleben“ ist eine Ferienaktion der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg. Weitere Aktionen und Angebote der Jugendförderung sind unter folgenden Links zu finden: www.ferien-wolfsburg.de, www.wolfsburgerlupe.de und www.jugendraumgeben.de.

red

