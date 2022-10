E-Scooter-Fahrer düst mit Axt und Eisenstange durch Vorsfelde

Wolfsburg. Zeugen haben am Montag die Polizei gerufen, weil ein Mann mit ungewöhnlichem Gepäck durch Vorsfelde fuhr. Die Polizei stoppte ihn wenig später.

Die Wolfsburger Polizei hat am Montagnachmittag einen 40-Jährigen aufgehalten, der samt Axt und Eisenstange durch Vorsfelde fuhr. (Symbolbild)

Ein E-Scooter-Fahrer hat am Montag für Aufregung in Vorsfelde gesorgt: Zeugen riefen bei der Wolfsburger Polizei an, weil ein Mann mit Axt und Eisenstange im Gepäck auf der Straße Obere Tor unterwegs sei.

Polizeibeamte stoppten den E-Scooter-Fahrer dank der Zeugenbeschreibung gegen 16.35 Uhr an der Kreuzung zwischen Magdeburger und Stendaler Straße. Bei der Überprüfung kam heraus, dass es sich um einen 40 Jahre alten Wolfsburger handelte – und im Rucksack fanden die Polizisten auch die Axt, die Eisenstange sowie „typische Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln“.

E-Scooter-Fahrer macht „wirre Angaben“ zu Axt und Eisenstange – 2,05 Promille im Blut

Gefragt nach dem Inhalt seines Rucksacks machte der 40-Jährige laut Polizei „wirre Angaben“. Da die Kommissare bei der Kontrolle zudem starken Alkoholgeruch bei dem Mann ausmachten, testeten sie den 40-Jährigen. Es kam ein Wert von 2,05 Promille dabei heraus.

Im Wolfsburger Klinikum wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Axt, die Eisenstange und die anderen Utensilien behielt die Polizei ein. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de