Brand in Westhagen – Großeinsatz für Wolfsburger Feuerwehr

In der Dessauer Straße in Westhagen kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Gebäudebrand. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus.

Großalarm in Westhagen: Am Dienstag um 16.30 Uhr rückte die Wolfsburger Feuerwehr mit einem Großaufgebot in die Dessauer Straße 36 aus. Ein leerstehendes Gebäude, in dem sich einst eine Zahnarztpraxis befunden hatte, stand in hellen Flammen. Menschen kamen bei dem Brand zum Glück nicht zu Schaden. Bemerkenswert: Bereits am 28. Januar dieses Jahres war in dem unbewohnten Holzgebäude ein Feuer ausgebrochen.

Beim Brand in der Dessauer Straße in Westhagen waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fallersleben, Ehmen und Heiligendorf im Einsatz. Foto: Claudia Caris / Wolfsburger Nachrichten

Großeinsatz der Feuerwehr – Gebäude in Westhagen steht erneut in Flammen

Gegen 17.45 Uhr waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange, immer wieder loderten Flammen auf, dunkle Rauchwolken waberten über den Stadtteil. Zahlreiche Schaulustige aus Westhagen und Umgebung verfolgten die Löscharbeiten, Behinderungen der Einsatzkräfte gab es offensichtlich aber nicht. „Zur Brandursache sind noch keine Aussagen möglich“, sagte Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge. Vermutet werde ein technischer Defekt. Genaueres müsse aber erst eine brandtechnische Untersuchung ergeben. Das ausgebrannte Gebäude ist stark einsturzgefährdet.

In der Dessauer Straße in Westhagen kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Gebäudebrand. Zur Brandursache kann die Polizei noch keine Aussage treffen. Foto: Claudia Caris / Wolfsburger Nachrichten

Mehrere Feuerwehren sind in Westhagen im Einsatz

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fallersleben, Ehmen und Heiligendorf. Auch Stadtbrandmeister Jörg Deuter war vor Ort.

Gebäude in Westhagen brannte bereits am 28. Januar

Bereits am 28. Januar hatte es in der Dessauer Straße 36 in Westhagen gebrannt. Gegen 15.35 Uhr ging damals der Notruf in der Leitstelle ein: Ein Anrufer meldete Rauch und Flammenschein. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr rückte aus. Nach Eintreffen von Einsatzleiter Marco Nicolai am Brandort wurde die Alarmstufe erhöht. Auch der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte fuhren nach Westhagen. Nach erster Erkundung entschieden sich die Einsatzkräfte für einen Angriff von zwei Seiten. Zusätzlich suchten drei Trupps unter schwerem Atemschutz nach eventuell im Gebäude befindlichen Personen.

Wolfsburger Feuerwehr setzte beim ersten Brand auch zwei Drehleitern ein

Nachdem sichergestellt war, dass das Haus leer war, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf das Dach. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Fallersleben bildeten zwei Einsatzabschnitte und bekämpften den Brand mit zwei Drehleitern und Wenderohr von der Front- und Rückseite des einstöckigen Gebäudes. Um den Brandherd zu finden, wurden an den Giebelseiten mit Motorkettensägen Öffnungen in die Fassade geschnitten und das Feuer abgelöscht.

