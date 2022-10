Einbrüche in Wolfsburger Fahrschulen – Polizei sieht Zusammenhang

Wolfsburg. Binnen eines Tages brachen Unbekannte in Büros von Fahrschulen in Wolfsburg ein. In einem Fall waren sie erfolgreich.

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Fahrschulen in Wolfsburg eingebrochen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. In einem Fall waren die Täter erfolgreich, im zweiten Fall wurden sie bei der Tat gestört und flüchteten.

Wie die Polizei berichtet, zerstörten Unbekannte zunächst in der Straße „Am Park“ in Nordsteimke die Glastür der dortigen Fahrschule. Im Gebäude durchsuchten die Unbekannten Schubladen und Schränke. Beute machten sie nicht, dafür verwüsteten sie die Räumlichkeiten und flüchteten.

Einbrüche in Wolfsburg im Abstand von 2,5 Stunden

Eine Anwohnerin wurde gegen 2.30 Uhr wach, weil die das Glas klirren hörte. Sie beobachtete dann zwei Personen vor der Fahrschule, die schließlich auf einem Motorrad davonfuhren. Eine Person war dunkel gekleidet, die zweite hatte eine neongrüne Jacke an. Beide Personen trugen keinen Helm. Wie hoch der hier angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Rund 2,5 Stunden später schlugen Unbekannte dann in der Straße An der Lehmkuhle in Mörse zu. Hier versuchten sie gegen 4.55 Uhr, das Fenster zum Büro der ansässigen Fahrschule zu öffnen. Eine Zeugin hörte die Geräusche und schaute nach. Das störte die Täter, die in einem dunklen PKW flüchteten.

Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass zwischen beiden Taten ein unmittelbarer Zusammenhang besteht und hofft auf Zeugen, die Hinweise zu beiden Fällen geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

