Wolfsburg: Betrunkener Radfahrer schrammt an Pizza-Auto entlang

Wolfsburg. Auf der Kantallee in Wolfsburg ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend gegen ein geparktes Auto gestoßen. Der Radler hatte 2,1 Promille.

In der Wolfsburger Kantallee hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 60-jährige Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor 23 Uhr aus Richtung Goethepark auf die Kantallee. Weil er getrunken hatte, kam der Mann ins Straucheln und schrammte an einem geparkten Lieferfahrzeug entlang. Der Pizzabringdienst-Wagen stand am rechten Fahrbahnrand.

Laut Wolfsburgs Polizei entstand dabei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten abends einen starken Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Ein durchgeführter Alco-Test ergab 2,1 Promille.

Daraufhin wurde dem 60-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen – und durch die Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

red

