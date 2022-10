Wo es in Wolfsburg am Montag frische Brötchen gibt

Wolfsburg. Nur wenige Bäckereien in Wolfsburg empfangen auch am arbeitsfreien Reformationstag Kunden. Lieblingssorten sollten vorbestellt werden.

Die Heide-Bäckerei Meyer öffnet am Reformationstag, 31. Oktober, von 8 bis 17 Uhr durchgehend die Türen des „Cafés Magie“ in Vorsfelde, An der Meine 8. Hier bedient Bäckereifachverkäufer Simon Heuer die Kundschaft.

Lange ausschlafen und dann in aller Ruhe frühstücken – am besten mit knackigen Brötchen vom Lieblingsbäcker. So stellen sich viele Menschen einen gelungen Feiertag-Morgen vor. Doch am Reformationstag, sprich am Montag, 31. Oktober, wird es sich als schwierig erweisen, den Duft von frisch Aufgebackenem in die Nase zu bekommen. Denn nur wenige Bäckergeschäfte bieten am 31. Oktober ihre Backwaren an, die meisten schließen nämlich ihre Filialen gänzlich. Wo bekommen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am Feiertag frische Brötchen? Welche Filiale hat wie geöffnet? Eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Grundsätzlich gilt: Jede Bäckerei legt die Öffnungszeiten ihrer einzelnen Filialen individuell fest – wer ganz sicher gehen möchte, dass er an diesem speziellen Feiertag nicht ohne frisches Backwerk dasteht, versichert sich im Vorfeld noch einmal direkt und höchstpersönlich in seiner Lieblingsfiliale vor Ort. Eventuell sollte die Lieblings-Brötchen-Sorte auch vorbestellt werden.

Bäckeri Cadera hat in Wolfsburg alle Filialen geschlossen

So hat die Bäckerei und Konditorei Cadera am Montag, 31. Oktober, alle Filialen geschlossen. Ebenfalls dicht macht die Bäckerei Leifert – mit Hauptsitz in Gifhorn – alle ihre Wolfsburger Filialen am Feiertag.

Auch der Goldbäcker Schulze aus Vorsfelde öffnet seine Türen nur am Samstag, 29. Oktober, von 6 bis 13 Uhr, alle übrigen Tage, sprich am Sonntag, 30., und am Montag, 31. Oktober, bleibt das Geschäft in der Langen Straße 12 geschlossen.

Die Landbäckerei Tolle betreibt ein Geschäft im Steinweg 10 in Heiligendorf. Dieses ist am Feiertag ebenfalls geschlossen, aber am Samstag davor von 5.30 bis 12 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Wohlgemuth, die ein Geschäft auf dem Reislinger Markt (Reislinger Straße 26) betreibt, hat an allen Feiertagen – also auch am Reformationstag sowie sonntags – geschlossen. Samstag ist von 5.15 bis 12 Uhr geöffnet.

Ausnahmen bei Steinecke sind die Filialen am Klinikum und am Hauptbahnhof

Auch die Meisterbäckerei Steinecke schließt am Feiertag ihre Filialen. Die einzigen Ausnahmen bilden die beiden folgenden Filialen: Die am Klinikum Wolfsburg in der Sauerbruchstraße 13. Hier gibt es am 31. Oktober in der Öffnungszeit von 8 bis 16 Uhr frische Backwaren. Ebenso in der Steinecke-Filiale am Hauptbahnhof Wolfsburg, der sich am Willy-Brandt-Platz befindet. Diese hält am 31. Oktober von 6 bis 18 Uhr die Pforten geöffnet.

Die Brotmanufaktur „Das Brot“, die sich in der Autostadt am Mittellandkanal befindet, ist ebenfalls geöffnet. Und zwar an allen Tagen – sprich Samstag, 29. Oktober, Sonntag, 30. Oktober, und auch am Montag, 31. Oktober, zur gleichen Zeit: Nämlich von 7.30 bis 18 Uhr.

Sonntags-Öffnungszeiten der Heide-Bäckerei Meyer könnten sich ändern

Die Heide-Bäckerei Meyer mit Sitz in Wahrenholz betreibt mehrere Filialen im Wolfsburger Raum. Am Sonntag, 30. Oktober, werden die Öffnungszeiten auf Grund der am Abend stattfindenden Betriebsfeier individuell in den Filialen angepasst: Wenn in den Filialen keine Informationen aushängen, gelten die normalen Sonntagsöffnungszeiten, einige Meyer-Filialen machen eventuell früher Feierabend.

Am Feiertag selbst werden folgende Öffnungszeiten offeriert: Das „Café-Magie“ in Ehmen in der Mörser Straße 47 hat am 31. Oktober von 7 bis 10.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im „Café-Magie“ in der Detmeroder John.-F.-Kennedy-Allee 29 stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer von 7 bis 10.30 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr hinter dem Verkaufstresen für die Kunden bereit. In Vorsfelde öffnet das „Café-Magie“, An der Meine 8, am 31. Oktober von 8 bis 17 Uhr durchgehend seine Türen. Die Meyer-Geschäfte in der City-Galerie und im Rewe-Markt auf dem Laagberg im Schlesierweg sind am Reformationstag geschlossen.

