Westhagen. Bereits zum zweiten Mal brannte am Dienstag eine ehemalige Zahnarztpraxis in Westhagen. Jetzt ist die Stelle gefunden, an der das Feuer ausbrach.

Am Freitag gingen im einsturzgefährdeten Gebäude an der Dessauer Straße die Ermittler der Polizei an die Spurensicherung.

Kriminalität Feuer in Westhagen: So gehen die Brandermittler vor

Auch Tage nach dem Feuer, bei dem eine leerstehende Zahnarztpraxis an der Dessauer Straße bis auf die Grundmauern niederbrannte, hängt in Westhagen noch Brandgeruch in der Luft. Drei Ermittler – zwei Männer, eine Frau – der Wolfsburger Polizei machen sich Freitagmittag auf, um das einsturzgefährdete Areal auf eine Brandursache hin zu untersuchen.

Geschützt durch Filtermasken und ausgerüstet mit Spaten und Geräten, die Brandbeschleuniger feststellen können, durchkämmen Tessa Bethge, Ulrich Kohnert und Henry Weigert vom 1. Fachkommissariat das, was vom Gebäude noch übrig ist. Mit aller Vorsicht, die verbogenen Stahlträger, die übrig gebliebenen sind, zeigen an, mit welcher Wucht das Feuer gewütet hat. Es ist absolut windstill, man ahnt nur, was wäre, wenn am restlichen Gebälk des Hauses, das zum großen Teil eine Holzkonstruktion war, auch noch der Wind rütteln würde.

Mit Helm und Schutzmaske erforschten die Ermittler das Gebäude. Der Ausbruchsort fürs Feuer wurde gefunden, bleibt aber aus ermittlungstaktischen Gründen ungenannt. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die Bäume im Umkreis sind bis in ihre Wipfel verkohlt, meterhoch hatten die Flammen am Dienstagnachmittag gewütet. Verletzte oder gar Schlimmeres hatte es zum Glück nicht gegeben. Ein Großaufgebot aus mehr als 60 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Fallersleben und Mörse, der Rettungsdienst sowie der Malteser Hilfsdienst und die Polizei waren zum Wendehammer in der Dessauer Straße 36 ausgerückt. Bis in die Abendstunden reichte der Löscheinsatz.

Verschmorte Gegenstände deuten auf Nutzung des leerstehenden Gebäudes hin

Die drei Ermittler rücken am Freitagvormittag vorsichtig Meter um Meter auf dem Brandgelände vor, schaufeln Erde beiseite, untersuchen verkohlte Gegenstände, die einmal die Einrichtung der alten Zahnarztpraxis gewesen sein könnten. Oder im Laufe der Zeit auf dem leerstehenden Areal abgestellt oder entsorgt worden sind. Von verschmorten Heizkörpern, über etwas, das vielleicht ein Kühlschrank war, bis zum Gerät, das möglicherweise einmal für die Sterilisierung von zahntechnischer Ausrüstung genutzt wurde, reicht das. Das Gerippe einer Gartenliege deutet darauf hin, dass das leerstehende Areal als Aufenthaltsort genutzt wurde.

Verschwitzte Gesichter kommen zum Vorschein, als die Ermittler mit ihrer Arbeit fertig sind und ihre Schutzmasken abnehmen. Es ist spätsommerlich warm, die dicke Schutzkleidung tut ein übriges, um die Ermittlungen für sie zur schweißtreibenden Angelegenheit zu machen.

Die Stelle, an der das Feuer entstand, ist gefunden, wo genau wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Polizeisprecher Thomas Figge, der ebenfalls zugegen ist, erklärt, dass im nächsten Schritt die Staatsanwaltschaft entscheide, ob noch ein Brandsachverständiger aufs Gelände geschickt werde. Man gehe, so die Ermittler, mit der „größten Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung aus“. Ein technischer Defekt wird im leerstehenden Gebäude ausgeschlossen. Stromversorgung gab es nicht mehr.

Tessa Bethge und Ulrich Kohnert vom 1. Fachkommissariat nach der Spurensicherung. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Aufmerksam haben einige Passanten die Ermittlungsarbeit der Polizisten verfolgt. „Wo sollen denn jetzt die Jugendlichen hin?“, fragt ein Mann, der mit seinem Hund auf der Gassi-Runde ist. „Sie haben doch keine wirkliche Bleibe, werden auch nur hin- und hergeschoben.“ Außerdem, dies fügt der Westhagener an, kämpfe man seit geraumer Zeit dafür, dass an der Dessauer Straße die verbliebene Grünanlage bestehen bliebe. Mehr als 2.000 Unterschriften habe man dafür gesammelt, bei der Ortsbürgermeisterin und beim Oberbürgermeister versucht, etwas zu erreichen.

„Ein Treff für die Jugendlichen und unsere Grünanlage, das brauchen wir. Westhagen ist sowieso in vielerlei Hinsicht hinten dran“, klagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Stadtteil brauche jedenfalls mehr Fürsprache und Engagement durch die Politik, sagt er. Vor allem Jüngere sollten sich mehr engagieren, das täte dem Stadtteil gut.

Nicht nur an der Dessauer Straße hatte es diese Woche gebrannt, sondern auch wenige Meter entfernt in der Zweigstelle der Sparkasse am Marktplatz. Im Vorraum der Filiale war in der Nacht zu Mittwoch Papier in Flammen aufgegangen. Auch dort gab es zum Glück keine Verletzten.

Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, wird polizeilich ermittelt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung in der Dessauer Straße geben können oder aber auch verdächtige Personen im Bereich der Sparkasse gesehen haben. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei, Telefon (05361) 4646-0.

Schon einmal musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in diesem Jahr an die Dessauer Straße ausrücken. Am 28. Januar stand das unbewohnte Gebäude der früheren Zahnarztpraxis bereits in Flammen.

Auch damals blieb es beim Sachschaden. Das Areal war seither mit einem Bauzaun abgesperrt. Man ging ebenfalls von Brandstiftung aus. Täter wurden aber nicht gefunden.

