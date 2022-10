Dia de Muertos: Mexikaner in Wolfsburg bauen einen Totenaltar auf

Wolfsburg. Der Tag der Toten wird auch in Wolfsburg gefeiert. In der Christophorus-Kirche hat die Mexikanisch-Deutsche Gesellschaft einen Totenaltar aufgebaut.

Seit 24 Jahren ist es auch in Wolfsburg eine Tradition: Zum Tag der Toten, Día de Muertos, hat die Mexikanisch-Deutsche Gesellschaft Wolfsburg – hier Alia Hartmann – einen Totenaltar in der Kirche St. Christophorus aufgebaut (Archivfoto).

Der Día de Muertos, der Tag der Toten, wird in Mexiko jedes Jahr vom 1. bis zum 2. November gefeiert. Es ist ein ganz besonderes Fest für die Mexikanerinnen und Mexikaner und zählt zu den Höhepunkten der mexikanischen Feiertage. Auch in Wolfsburg wird diese Tradition gepflegt.

Die Mexikanisch-Deutsche Gesellschaft Wolfsburg hat in der katholischen Kirche St. Christophorus, Antonius-Holling-Weg 19, wieder einen Altar, spanisch Ofrenda, aufgebaut. Dieser kann von Sonntag, 30. Oktober, bis Dienstag, 8. November, besichtigt werden. Ofrenda bedeutet übersetzt etwa Opfergabe, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Ofrendas seien mit das Wichtigste am Día de Muertos.

Día de Muertos: Gabentische für die Verstorbenen

Nach altmexikanischem Glauben kehren die Verstorben am 1. und 2. November auf die Erde zurück, um ein Wiedersehen mit den Lebenden zu feiern. Ein fröhliches Wiedersehen wohlgemerkt. Dafür wird traditionell zum Tag der Toten ein Altar errichtet. Die geschmückten Gabentische stehen in Mexiko als Andenken an die Verstorbenen in den Häusern, Kirchen, Geschäften, Universitäten, Schulen, Hotels, Museen und auch auf Friedhöfen. Dabei wird nicht nur der Tod thematisiert, sondern es werden auch gesellschafts- oder regierungskritische Aspekte miteingeflochten oder in Szenen dargestellt.

Altar erinnert an die Opfer des Ukraine-Kriegs

Dieses Jahr erinnert die Mexikanisch-Deutsche Gesellschaft Wolfsburg an die Opfer des Kriegs in der Ukraine. Alia Hartmann und Hugo Paleta von der Mexikanisch-Deutschen Gesellschaft Wolfsburg berichteten, dass der Verein seit 24 Jahren diese Tradition in Wolfsburg pflegt. „Der Tod hat keine Nationalität und wegen all des Leids, das der Krieg in der Ukraine verursacht hat, haben wir gedacht, dass dies eine kulturelle Annäherung bedeutet, der Umgang mit dem Tod ist in Mexiko ein ganz anderer“, erläutern Hartmann und Paleta.

Der Brauch zum Tag der Toten wurde 2003 von der UNESCO zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit ernannt und 2008 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit übernommen. Der Tag der Toten ist in Mexiko ein farbenfrohes Familien-und Freudenfest, um den Verstorbenen zu gedenken und das Leben zu feiern. Dort steht der Tod nicht für das Ende, sondern für ein ganz neues Kapitel.

Viele der mexikanisch-deutschen Familien in Wolfsburg errichten für die Verstorbenen Altäre in ihren Häusern oder Wohnungen. „In diesen Tagen den Altar in unseren Häusern zu haben, tröstet uns über die Abwesenheit unserer Lieben hinweg”, erklären Hartmann und Paleta.

