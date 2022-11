Katze Fanni aus Wolfsburg sucht ein Zuhause

Katze Fanni sucht eine Pflegestelle oder eine Futterstelle mit Zugang zu einem beheizten Raum oder ein Zuhause, teilt das Tierheim Wolfsburg mit. Die Katzendame sei mindestens zwölf Jahre alt. Leider sei Fanni nicht zahm, sondern halbwild und lasse sich – bis jetzt – nicht anfassen.

Sie kommt aus Warmenau und wurde dort bei Volkswagen R gefüttert. Da sie aber immer schlechter ausgesehen habe, habe die Frau eines Mitarbeiters sie mit einer Falle eingefangen und ins Tierheim gebracht. Eine Tierärztin hat die Katze untersucht, Fanni sei demnach schon ziemlich alt. Sie habe kaum noch Zähne und würde vermutlich nicht mehr jagen können, sie ist also auf Futter von Menschen angewiesen.

Fanni hat eine degenerative Erkrankung der Wirbelsäule

Im Rücken habe sie eine Spondylose – dabei handelt es sich um eine langsam fortschreitende, degenerative Erkrankung der Wirbelsäule. Gegen die Rückenschmerzen bekommt Fanni ein Schmerzmittel. „Wahrscheinlich tun auch noch andere Stellen weh, von denen wir nichts wissen. Mit diesem Wissen fällt es uns aber schwer, diese alte Katze wieder auszuwildern. Ohne einen warmen Platz im Herbst und Winter könnte es sein, dass es ihr letztes Jahr wird“, teilt Eileen Kramer vom Tierheim Tierheim Wolfsburg mit.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Aus diesem Grund sucht das Tierheim jemanden, den es nicht stört, dass Fanni sich nicht anfassen lässt und der sie bis zu ihrem Lebensende versorgt. Toll wäre ein Raum oder ein Zimmer, in dem sie erst mal wohnen könnte, bis sie sich eingelebt hat, und von dem aus man sie dann vielleicht sogar wieder in den Garten lassen könnte.

Fanni sei keine Katze, die ausraste oder unter die Decke springe. Sie fauche und versuche zu flüchten, zeige aber keine Tendenzen anzugreifen. Sie kennt Menschen, und man könne relativ dicht vor ihr Futter hinstellen, ohne dass sie panisch werde oder zuschlage. „Sie ist ziemlich mager, und wir päppeln sie mit gutem Futter und vielen Leckereien auf, über die sie sich freut“, sagt Kramer.

Kontakt zum Tierheim Wolfsburg

Zusammen mit dem Tierheim Wolfsburg stellen wir künftig regelmäßig einmal im Monat ein oder mehrere Tier/e vor, für das/die das Team ein liebevolles neues Zuhause sucht. Zur ersten Kontaktaufnahme ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter Telefon (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Tierheim-Homepage: www.tierheimwolfsburg.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de