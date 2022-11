Wolfsburg. Ein E-Scooterfahrer hat eine Frau in Wolfsburg im Ortsteil Vorsfelde angegriffen und ist dann geflüchtet. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Die E-Scooterfahrer flüchteten nach der Tat in Wolfsburg im Ortsteil Vorsfelde. (Symbol)

Polizei Wolfsburg E-Scooterfahrer greift Autofahrerin in Wolfsburg an

Ein E-Scooterfahrer hat in Wolfsburg in Vorsfelde auf der Amtsstraße am Mittwochabend, 2. November, eine Autofahrerin angegriffen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, berichtet die Polizei Wolfsburg. Eine 42 Jahre alte Fahrzeugführerin sei gegen 22 Uhr mit ihrem Pkw auf der Amtsstraße unterwegs gewesen, zwei unbekannte männliche Personen mit jeweils einem grünen E-Scooter haben auf der Fahrbahn standen.

Die Fahrerin machte auf sich aufmerksam und bat die Personen von der Fahrbahn zu gehen, das sie sonst mit ihrem Pkw nicht vorbeikäme, so die Polizei. Daraufhin sei eine der beiden Personen an das Fahrzeug herangetreten, habe die Fahrertür geöffnet und die 42-Jährige angegriffen.

Das Opfer konnte durch den Einsatz eines Abwehr-Spray weitere Angriffe abwehren, heißt es weiter. Der Angreifer ließ sodann von der Fahrzeugführerin ab und beide Personen fuhren anschließend mit den E-Scootern vom Tatort davon, berichtet die Polizei. Bei dem Angriff wurde die Frau leicht verletzt, durch eine Rettungswagenversorgt und konnte anschließend selbst weiterfahren.

Die Polizei Wolfsburg sucht nach Zeugen der Attacke

Der Angreifer war etwa 175 cm bis 180 cm groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer dunklen Hose und Jacke bekleidet.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer die Szenerie oder verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde oder die Rufnummer (05361) 46460.

red

