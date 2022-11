Wolfsburgerin Elke Zitzke erhält den Bundesverdienstorden

Oberbürgermeister Dennis Weilmann verlieh das Bundesverdienstkreuz an Elke Zitzke, die sich auch in das städtische Gästebuch eintrug.

„Glücklich und stolz“ sei sie, bekannte Elke Zitzke, nachdem Oberbürgermeister Dennis Weilmann ihr am Donnerstagvormittag im Ratssaal das Verdienstkreuz am Bande der Bundes-

republik Deutschland ans Revers geheftet hatte. Dann betonte die Geehrte, ihre ehrenamtliche Arbeit „war für mich keine Pflicht, sondern Lebensinhalt“. Und dankte allen Menschen, „die mich stets fleißig unterstützt haben“. Dann sagte sie „und – ja, das war’s“, trat mit Tränen in den Augen zur Seite.

Persönlichkeiten aus Politik, Industrie und Sozialwesen gratulieren

Das war’s noch lange nicht. Der Oberbürgermeister griff ihr unter die Arme. Die Fotojournalisten lösten ihre Kameras aus. Dann trug sie sich ins städtische Gästebuch ein. Sodann nahm sie während des

abschließenden kleinen Empfangs viele, viele Glückwünsche entgegen. Denn viele, viele Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung, Industrie und Handel, Sozialwesen und ihrer Familie waren gekommen, um der festlichen Ordensverleihung beizuwohnen. Unter ihnen die beiden Landtagsabgeordneten Immacolata Glosemeyer und Cindy Lutz. Das zeigte, wie angesehen und beliebt Elke Zitzke ist. Allen war bekannt, was Oberbürgermeister Weilmann, Awo-Geschäftsführer Marcus Musiol und Tafel-Schriftführer Detlef Conradt in ihren Lobreden herausstellten: „großartiges und vorbildliches Engagement“ (Weilmann), „handeln aus Mitgefühl für bedürftige Menschen“ (Musiol) und „unermüdlich auf die Notlagen anderer hinzuweisen“ (Conradt).

Bürgerpreis des Ortsrates Stadtmitte

Dafür erhielt sie bereits 2021 den Bürgerpreis des Ortsrates Stadtmitte und den „Roten Wolf“ der IG Metall. „Jetzt fehlt mir nur noch das Verdienstkreuz“, soll sie einmal gesagt haben, behauptete Conradt. Dieser Wunsch ging nun in Erfüllung mit der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichneten Urkunde.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Elke Zitzke gehörte zu den Organisatoren der Wolfsburger Tafel

Es war ein sozialdemokratischer Weg, aber anerkannt von allen demokratischen Parteien. Zunächst kümmerte sich Elke Zitzke in der Industriediakonie Arche um die Erwerbs- und Wohnungslosen (IGA), gehörte dann zu den Organisatoren der Wolfsburger Tafel, in die sie die IGA einbrachte. Von Januar 2001 bis November 2020 leitete sie die Tafel, besorgte Lebensmittel vom Handel, Spenden von verschiedenen Organisationen und stand an den Tischen, führte gern Gespräche mit den „Kunden“, half in Behörden- oder Wohnungsfragen. So war sie, wie Musiol sagte, 2015 die „Top-Kandidatin“ für den Awo-Kreisvorsitz, den sie engagiert ausübte. Bis, ja bis eine Erkrankung sie zwang, kürzerzutreten. Dennoch übernahm sie den vakanten Vorsitz der Awo Vorsfelde bis 2020, den sie, so Musiol, „aus rauer See in seichtes Wasser steuerte“. Dem Ortsrat Stadtmitte gehöre Zitzke von 2011 bis 2020 an, war zeitweilig stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Zudem gehörte sie dem Sozialausschuss der Ratsversammlung als beratendes Mitglied an.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de