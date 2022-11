Wolfsburger Hausarzt: Covid-Verlauf bleibt unkalkulierbar

Wolfsburg. Ist es die Endlos-Schleife oder die Endemie? In Wolfsburg stecken sich viele weiter an. Hausarzt Bekermann sieht eine weiter unkalkuliere Lage.

Christian Bekermann in der Praxis, in der es alle Hände voll zu tun gibt: „Alle Virus-Infektionen gehen gerade durch die Decke.

Verwirrung, Verunsicherung, Verärgerung und in manchen Fällen nach wiederholter Infektion Anflüge von Verzweiflung: Die Corona-Pandemie fordert weiter ihren Tribut. Freitag wurden übers RKI erneut mehr als 100 Infektionen für die Stadt gemeldet. Man geht wie für die übrigen Teile der Republik von hoher Dunkelziffer aus, da viele keinen PCR-Test machen lassen, durch den das Virus statistisch erfasst wird.

Was viele Corona-Geplagte beschäftigt und mitunter quält sind die Fragen: Warum bin ich schon wieder infiziert? Weshalb passiert das nach dritter oder sogar vierter Impfung? Weshalb ist die zweite oder dritte Infektion beim Verlauf heftiger als die vorangegangen? Was versteht man überhaupt unter dem viel beschworenen „milden“ oder „leichten“ Verlauf?

Der Hausarzt Christian Bekermann bringt die Lage in einem Satz auf den Punkt: „Das Virus und seine Verläufe bleiben unkalkulierbar.“

In seiner Praxis gingen jetzt die Virus-Infektionen ohnehin durch die Decke. Nicht nur die der Corona-Pandemie. Bekermann, der örtlicher Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist, schildert: „Corona-Infektionen gibt es weiterhin in allen Altersklassen.“ Warum sich trotz Impfung (zuBeginn der Impfstrategie noch Impfdurchbrüche genannt) etliche weiterhin infizieren, sei eben das Merkmal von Covid-19. Die Impfung schütze vor schweren Verläufen, unterstreicht er. Die Zahlen zur Intensivbettenauslastung und zur Sterblichkeit zeigten dies.

Aber was ist überhaupt ein leichter Verlauf? Dies fragen sich viele derjenigen, die mit Fieberkrämpfen, Husten, Halsschmerzen, etc. flach liegen. Wie sieht der vielfach beschworene “milde Verlauf“ aus? Den nicht zuletzt auch Mediziner sehen, die nun ein erkennen und im dritten Corona-Jahr die ersehnte „Endemie“.

Christian Bekermann: „Der Begriff milder und leichter Verlauf ist tatsächlich nicht gefasst. Jeder hat ja auch ein individuelles Krankheitsempfinden. Und natürlich fragt sich jemand, der mit allen Symptomen krank im Bett liegt, was das wohl für ein Verlauf ist. Medizinisch eingeordnet ist es so: Alles, was zuhause handelbar ist, gilt als leichter, milder Verlauf.“

Das wird diejenigen, die Covid gerade heftiger „erwischt“ hat, wenig trösten. 119 Infektionen wurden durchs Robert-Koch-Institut am Freitag für Wolfsburg gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 413 (bundesweit bei: 281).

