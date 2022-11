Eine Woche in Wolfsburg im Zeichen des Klimaschutzes

Wolfsburg. Das Wolfsburger Ratsgymnasium erhält in der Klima-Aktionswoche eine Auszeichnung für gesparte Emissionen. Was es damit auf sich hat.

Bereits zum 15. Mal fand in der Woche nach den Herbstferien am Ratsgymnasium die jährliche Klima-Aktionswoche statt, in der im Unterricht unter dem diesjährigen Motto „Das Klima sucht Schutz“ Inhalte und Aktionen rund um den Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt stehen, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Klima-Aktionswoche sei einer von mehreren Bausteinen im Rahmen der erfolgreichen Rezertifizierung des Ratsgymnasiums als Umweltschule in Europa und Internationale Nachhaltigkeitsschule Anfang Oktober diesen Jahres, heißt es weiter.

Anlässlich der Aktionswoche fand die Preisübergabe für die erfolgreiche Teilnahme des Ratsgymnasiums am Projekt „FahrRad!“ des ökologischen Verkehrsclubs VCD statt. Jugendliche aus ganz Deutschland legten bei diesem Projekt für den Klimaschutz 1,3 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Unter dem Motto „Mit Spaß und Bewegung etwas für den Klimaschutz tun“ nahmen unter anderem die letztjährige Klasse 5a und eine Lehrkräftegruppe der Schule an dem Wettbewerb teil. Sie schwangen sich von März bis August auf ihren Alltagswegen auf das Rad. „Die teilnehmenden Gruppen aus Wolfsburg radelten insgesamt 68.381 Kilometer, das entspricht einer CO2-Einsparung von 9573 Kilogramm“, erklärt Anne Wieneke, Unterstützerin der Aktion und Lehrerin am Ratsgymnasium.

Klimaschutz und ein Plus für die Gesundheit

Die Schülerinnen und Schüler und eine engagierte Lehrkräftegruppe des Ratsgymnasiums gehörten zu den diesjährigen Preisträgern der Jugendkampagne „FahrRad!“, Bereits zum 16. Mal hatten der ökologische Verkehrsclub VCD und die AKTIONfahrRAD (AfR) dazu aufgerufen. Das Ziel: Heranwachsende für selbstbestimmte, gesunde und umweltfreundliche Mobilität zu begeistern. Rund 8000 Jugendliche haben teilgenommen. Schulleiterin Jennifer Yavuz, selbst am Projekt teilnehmende Radfahrerin, freut sich über die Auszeichnungen: „Es ist schön zu erleben, dass sich jedes Jahr so viele Mitglieder der Schulgemeinschaft aktiv für den Klimaschutz einsetzen und gleichzeitig ihre Gesundheit durch Bewegung fördern.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de